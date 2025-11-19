正妹幫領普發1萬強攻！馬國男來台當車手　沒領到薪水遭收押

▲馬來西亞籍王男（白衣）專程來台灣當車手，遭警方逮捕送辦。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名張男被詐團盯上，用正妹誆騙張男可以幫忙提領普發1萬現金，張男按照指示寄出提款卡跟密碼，該詐團再從馬來西亞找來一名王男當車手，王男在桃園新竹各地犯案遭逮捕收押，警方正深入追查幕後集團。

台中市第五警分局偵查隊長謝志遠說，張男（60歲）為台中人，報案稱在通訊軟體LINE遇到一名女網友，雙方談了網路戀愛，該名女網友自稱可以幫自己提領「普發1萬」現金，張男遂按照指示，將郵局提款卡跟密碼以超商交貨便寄出，結果遭詐團取得。

警方追查，該詐團在網路招攬旗下成員，結果一名馬來西亞籍的王男（45歲）看到後，於10月26日專程搭機來台，期間自行租房、應付食宿，再由詐團上層藉由Telegram指示工作，要王男持提款卡四處提領，該名被害人張男卡內9萬元遭領光，而「代領1萬」僅是幌子，王男並未代領。

▲▼王男10月底入境，趁普發現金開始後，聽從詐團指示不斷變裝犯案。（圖／記者許權毅翻攝）



警方調閱監視器以及叫車紀錄後，發現王男11月4號開始四處犯案，且被害人不只一人，犯案地點更從桃園擴大到新竹等地。王男遭警方逮捕後，自稱沒碰過詐團上手，雙方約定好，取得贓款可分得5%利潤，但本次尚未分得薪資，就遭警方逮捕，後來也遭法院裁定收押（另案由桃檢聲押）。

第五警分局說，犯嫌在犯案期間頻繁更換衣褲、外套及帽子，以躲避查緝，但警方抱著「鍥而不捨」的精神，經過層層抽絲剝繭，終於找出犯嫌並將其查緝到案，全案將持續向上溯源追查詐團成員。