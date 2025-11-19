　
社會 社會焦點 保障人權

Joeman的反毒片已上架！涉毒或緩起訴附加條件　授權新北檢播放

▲▼網紅Joeman九妹（本名翁雋明）涉持有大麻毒品獲緩起訴，將100小時義務勞務用於製作3部反毒、反詐影片，並授權新北地檢署公開播放宣導。（圖／翻攝《臺灣新北地方檢察署影音專區》YT頻道）

▲網紅Joeman九妹（本名翁雋明）涉持有大麻毒品獲緩起訴，將100小時義務勞務用於製作3部反毒、反詐影片，並授權新北地檢署公開播放宣導。（圖／翻攝《臺灣新北地方檢察署影音專區》YT頻道）

記者黃哲民／新北報導

YouTuber「Joeman」九妹（翁雋明）2023年被新北地檢署查獲涉嫌持有大麻毒品，認罪獲緩起訴、須提供100小時義務勞務，翁男將時數用於製作3部反毒、反詐影片，日前授權新北檢公布於《臺灣新北地方檢察署影音專區》YT頻道，已完成緩起訴處分附加條件，新北檢希望藉由翁男知名度與親身體驗，發揮宣導預防犯罪效果。

翁男製作的3部影片，包括1分鐘反毒宣導、1分鐘反詐宣導與31分鐘反詐影片，腳本均由翁男與拍攝團隊依據官方提供訊息發想，包括翁男分享自身持有大麻所涉罪名、法定刑責，呼籲「千萬不要再相信，持有大麻被抓後會沒事」，如果買賣大麻，罪會更重。

至於2部反詐影片更訪談多位投資名人、辦案警員，剖析詐團冒用名人引誘投資的手法，更捕捉警方埋伏超商逮捕詐團車手畫面，劇情流暢、畫質清晰，剪接相當用心。

新北檢於2023年11月6日，指揮新北市警局刑警大隊兵分多路，查獲翁男、網紅蕾拉與丈夫湯宇等10人，涉嫌吸食、持有第二級毒品大麻，翁男與蕾拉夫妻複訊被請回後，各錄影片為吸毒行為公開道歉，但3人驗尿呈現陰性反應，吸毒罪嫌獲不起訴。

不過翁男住家被查扣逾7公克大麻，蕾拉和丈夫也被查獲持有約0.11公克大麻，3人認罪寫悔過書，新北檢去年（2024年）5月處分3人緩起訴，各須提供100小時、48小時公益性質義務勞務。

翁男經檢方同意，將義務勞務100小時用於製作宣導預防犯罪的公益影片，包括扣抵企劃、拍攝、剪輯與後製所需時數，相關費用均由翁男自理，完成影片後須上網公開、不得營利。

據悉，翁男今年（2025年）9月間，已將3部影片PO在自己的YT頻道，日前授權新北檢公開播送、重置等，且無期限，新北檢昨已上架《臺灣新北地方檢察署影音專區》YT頻道https://www.youtube.com/@mojpcci，至今天（19日）中午觀看次數合計200多人次，翁男也完成緩起訴附加條件，待緩起訴期滿未涉犯他案，就視同未起訴。

11/17 全台詐欺最新數據

526 1 7493 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

