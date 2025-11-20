過海關「下體異常凸起」男辯稱GG太大　檢查掏出2隻瀕危鸚鵡

▲男子走私鸚鵡被捕。（圖／翻攝自U.S. attorney's office for the Southern District of California）

記者李振慧／綜合報導

美國一名男子近來在美墨邊境過海關時，被發現下半身褲襠處異常凸起，雖然他辯稱自己「天生雄偉」仍被特工攔下檢查，執法人員竟然在他的內褲中發現2隻昏迷鸚鵡。

美國南加州檢察官辦公室表示，居住在墨西哥提華納(Tijuana)的35歲美國男公民馬丁尼茲(Jesse Agus Martinez)，10月23日試圖從美墨邊境站Otay Mesa Port of Entry入境加州時，被執法人員察覺異狀。

▲鸚鵡送檢隔離中。（圖／翻攝自U.S. attorney's office for the Southern District of California）

海關人員當時察覺，馬丁尼茲下半身有異常凸起，面對海關人員詢問，他不斷辯稱那只是他的生殖器，結果檢查發現2隻被麻醉的保育動物橙額鸚鵡(Orange-fronted parakeet)。

馬丁尼茲被捕後辯稱，這2隻鳥是他的寵物，他因為攜帶沒有相關文件才藏在褲中，近來因涉嫌走私被起訴，如果罪名成立，將面臨最高25萬美元（約台幣780萬元）罰款與20年刑期。目前2隻鸚鵡已被轉移到農業部動物進口中心進行隔離與照顧。