假招募真間諜！英示警「中國滲透國會」　點名2女假冒獵頭撒網

▲英國上下議院議長罕見轉達軍情五處（MI5）發布的最新間諜警示。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

英國上下議院議長18日同步致函所有議員，罕見轉達軍情五處（MI5）發布的最新「間諜警示」，指出中國國家安全部（Ministry of State Security）正透過假冒獵頭公司、空殼企業等方式，在職涯社群平台LinkedIn大規模接觸政界、學界與政府相關人士，目標是在英國建立人脈、蒐集敏感與非公開資訊。

根據下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）的信函，MI5已掌握多起可疑聯繫行動，並確認這些行動「具針對性與大規模性」，背後是中國國安部的長期滲透策略。

MI5點名兩女假冒顧問 疑為中國國安部間諜

MI5在此次警示中特別點名兩名疑似間諜的中國女性亞曼達．邱（Amanda Qiu，音譯）與雪莉．沈（Shirly Shen），兩人分別自稱是BR-YR Executive Search的高階主管及Internship Union的共同創辦人，並透過LinkedIn主動聯繫與英國政府、國會圈、智庫及顧問界相關人士。

MI5指出，這兩名女子其實是代表中國國安部行事的人員，外表看似年輕的身分可能是假造，照片也不排除使用偽造技術或AI生成。

偽造照片、年輕女性身分成掩護 大量撒網鎖定政經圈

MI5分析，中國的滲透策略偏好使用「年輕女性」身份作為掩護，能降低對方戒心，並以廣撒、密集接觸的方式尋找突破點。除了直接聯絡目標外，間諜還會研究對方的社交連結，從周邊關係中尋找「破口」，打造完整滲透路線。

更令人警覺的是，中國對「具有價值的資訊」定義非常寬鬆。MI5指出，看似無害的資料，只要能補足更大圖像，就可能被視為重要情報，這是中國以大數據方式建構情報網絡的典型操作。

不只國會！學界、智庫、顧問公司也成下手目標

MI5進一步提醒，中國國安部的觸角已延伸至政府周邊生態，包括智庫研究員、經濟與地緣政治專家、公務人員、大學研究團隊等，都在目標名單上。英國官方警告，研究合作、人才交流、專業諮詢等名義，都可能被中國用來包裝情報行動。

英國安全事務部長賈維斯（Dan Jarvis）指出，這是「秘密且計畫周密」的干預行為，涉及對國家政治安全的直接威脅。

英政府砸1.7億英鎊反制 強化加密、清查政治獻金

為應對不斷擴大的威脅，英國政府宣布啟動反間諜行動，投入1.7億英鎊強化公務系統的加密科技，並計畫更新選舉安全操作、檢視政治獻金規範，同時已開始撤除敏感地點中的中國製監控設備。

英國政府也將召開閉門會議，邀請大學校長與教育高層參與，說明外國勢力干預學術領域的風險。

中國使館怒批捏造 敦促英方停止自導自演

面對英方連續指控，中國駐英大使館強烈反彈，批評MI5的說法「純屬捏造與惡意中傷」，並指責英國是在「自導自演的鬧劇」，已就此向英方提出嚴正交涉，要求英方停止破壞中英關係。

MI5強調，此次決定直接發布「間諜警示」相當罕見，反映中國情報行動已經「日常化」，不是零星事件。MI5也提醒，早在2022年，律師李貞玉（Christine Lee）就曾因涉嫌替中國從事政治干預活動被點名，最終遭法院駁回自清訴訟。

在接連示警下，MI5呼籲英國國會與政府相關人員全面提升警覺，避免無意之間成為中國情報網路的下一個突破點。