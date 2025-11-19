　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

假招募真間諜！英示警「中國滲透國會」　點名2女假冒獵頭撒網

▲▼ 英國國會遭到網路攻擊。（圖／路透社）

▲英國上下議院議長罕見轉達軍情五處（MI5）發布的最新間諜警示。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

英國上下議院議長18日同步致函所有議員，罕見轉達軍情五處（MI5）發布的最新「間諜警示」，指出中國國家安全部（Ministry of State Security）正透過假冒獵頭公司、空殼企業等方式，在職涯社群平台LinkedIn大規模接觸政界、學界與政府相關人士，目標是在英國建立人脈、蒐集敏感與非公開資訊。

根據下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）的信函，MI5已掌握多起可疑聯繫行動，並確認這些行動「具針對性與大規模性」，背後是中國國安部的長期滲透策略。

MI5點名兩女假冒顧問　疑為中國國安部間諜

MI5在此次警示中特別點名兩名疑似間諜的中國女性亞曼達．邱（Amanda Qiu，音譯）與雪莉．沈（Shirly Shen），兩人分別自稱是BR-YR Executive Search的高階主管及Internship Union的共同創辦人，並透過LinkedIn主動聯繫與英國政府、國會圈、智庫及顧問界相關人士。

MI5指出，這兩名女子其實是代表中國國安部行事的人員，外表看似年輕的身分可能是假造，照片也不排除使用偽造技術或AI生成。

偽造照片、年輕女性身分成掩護　大量撒網鎖定政經圈

MI5分析，中國的滲透策略偏好使用「年輕女性」身份作為掩護，能降低對方戒心，並以廣撒、密集接觸的方式尋找突破點。除了直接聯絡目標外，間諜還會研究對方的社交連結，從周邊關係中尋找「破口」，打造完整滲透路線。

更令人警覺的是，中國對「具有價值的資訊」定義非常寬鬆。MI5指出，看似無害的資料，只要能補足更大圖像，就可能被視為重要情報，這是中國以大數據方式建構情報網絡的典型操作。

不只國會！學界、智庫、顧問公司也成下手目標

MI5進一步提醒，中國國安部的觸角已延伸至政府周邊生態，包括智庫研究員、經濟與地緣政治專家、公務人員、大學研究團隊等，都在目標名單上。英國官方警告，研究合作、人才交流、專業諮詢等名義，都可能被中國用來包裝情報行動。

英國安全事務部長賈維斯（Dan Jarvis）指出，這是「秘密且計畫周密」的干預行為，涉及對國家政治安全的直接威脅。

英政府砸1.7億英鎊反制　強化加密、清查政治獻金

為應對不斷擴大的威脅，英國政府宣布啟動反間諜行動，投入1.7億英鎊強化公務系統的加密科技，並計畫更新選舉安全操作、檢視政治獻金規範，同時已開始撤除敏感地點中的中國製監控設備。

英國政府也將召開閉門會議，邀請大學校長與教育高層參與，說明外國勢力干預學術領域的風險。

中國使館怒批捏造　敦促英方停止自導自演

面對英方連續指控，中國駐英大使館強烈反彈，批評MI5的說法「純屬捏造與惡意中傷」，並指責英國是在「自導自演的鬧劇」，已就此向英方提出嚴正交涉，要求英方停止破壞中英關係。

MI5強調，此次決定直接發布「間諜警示」相當罕見，反映中國情報行動已經「日常化」，不是零星事件。MI5也提醒，早在2022年，律師李貞玉（Christine Lee）就曾因涉嫌替中國從事政治干預活動被點名，最終遭法院駁回自清訴訟。

在接連示警下，MI5呼籲英國國會與政府相關人員全面提升警覺，避免無意之間成為中國情報網路的下一個突破點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男雙手平舉　自首畫面曝光
賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄
3旅美台灣球星進40人名單！　挑戰大聯盟近了
王大陸出庭忘帶身分證！　網笑瘋「開庭與開溜，選擇開天窗」
5千億神通少東爆婚變　「名模妻3年前最後同框」
來自台灣「女網美肉償換餐」！　7手段曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亞洲僅3國進榜！全球Top10美食榜單出爐　希臘奪冠掀熱議

力挺高市「台灣有事」答辯！　沖繩石垣市長：我們也會受害

來自台灣「女網美肉償換餐」7手段曝光　還記得打包食物

基努李維成「觀光竊盜」受害者！　FBI跨國找回《捍衛任務》名錶

薛劍嗆斬高市早苗　薛瑞福痛批：這種人沒資格任公職

10月訪日外國遊客創新高！　台灣今年逾563萬人次排第三

假招募真間諜！英示警「中國滲透國會」　點名2女假冒獵頭撒網

少女郵輪上離奇失蹤！　員工打掃驚見「遺體裹毯塞床底」

川普重返白宮以來新低！　最新民調支持度跌至38%

美國會壓倒性票數通過！　公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

新創族都在關注！低總價、好貸款、可抵稅？專家：這產品會變下波主力｜地產詹哥老實說完整版 EP284

亞洲僅3國進榜！全球Top10美食榜單出爐　希臘奪冠掀熱議

力挺高市「台灣有事」答辯！　沖繩石垣市長：我們也會受害

來自台灣「女網美肉償換餐」7手段曝光　還記得打包食物

基努李維成「觀光竊盜」受害者！　FBI跨國找回《捍衛任務》名錶

薛劍嗆斬高市早苗　薛瑞福痛批：這種人沒資格任公職

10月訪日外國遊客創新高！　台灣今年逾563萬人次排第三

假招募真間諜！英示警「中國滲透國會」　點名2女假冒獵頭撒網

少女郵輪上離奇失蹤！　員工打掃驚見「遺體裹毯塞床底」

川普重返白宮以來新低！　最新民調支持度跌至38%

美國會壓倒性票數通過！　公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

普發國防手冊印製費4279萬遭疑規避立院備查　顧立雄：沒有這情形

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

黃國昌被列被告　羅智強批「賴清德清算之刃」：黨檢媒追殺在野

鄭麗文黃國昌今會談　陳學聖談「藍白合」高難度：很難沒有私心

台東縣台11線離奇車禍！自撞護欄翻落邊坡　駕駛詭異消失無蹤

鼻酸！屏東9旬翁以為妻仍在世報失蹤　內埔警護送返家

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

屏東77歲翁加油站如廁腳軟受困　東港警伸援手

快訊／09:01台灣東部海域規模3.9地震　最大震度2級

《我獨自升級》遊戲搶先推出試玩版！探索地下城挑戰「時間戰場」

【帽子還戴歪歪XD】小弟弟唱周杰倫歌 動作神韻模仿超到位

國際熱門新聞

美股收黑近500點！分析師曝至少崩10％　台積電ADR下挫2.3%

AI泡沫破裂　所有公司都難逃

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

中駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」　反遭台日網友灌爆

南韓醫療人球悲劇！高中生空等身亡

日本大規模火災！燒毀逾170棟建物「釀林地野火」　1人失聯

川普又燒聲！怒罵某國犯蠢重談貿易協議

雲霄飛車出軌　女遭甩飛「6m高空墜地」

15歲開始工作...從沒為退休存錢　81歲阿嬤仍在打工

美國會通過　公開「淫魔富商」艾普斯坦檔案

聯合國通過美國版「加薩決議」　俄中棄權

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

多花5300「買靠窗座」！一上機就傻眼　美國乘客怒告航空公司

更多熱門

相關新聞

我駐墨爾本處長投書澳洲戰略智庫　分享面對中國法律混合施壓經驗

我駐墨爾本處長投書澳洲戰略智庫　分享面對中國法律混合施壓經驗

我駐墨爾本代表處長呂明澤近日以題為「台灣面對中國法律戰與混合施壓的經驗」（Taiwan’s Lessons from China’s Lawfare and Hybrid Operations）投書澳洲知名戰略智庫「戰略政策研究所（ASPI）」，並由The Strategist刊出。他透過此文，向國際社會分享，台灣面對中國法律戰與混合式施壓的經驗。

美對台軍售中國氣炸　外交部嗆：意圖干預他國與我互動主權決定

美對台軍售中國氣炸　外交部嗆：意圖干預他國與我互動主權決定

中共不滿美對台軍售　國防部：停止威權擴張才是負責任表現

中共不滿美對台軍售　國防部：停止威權擴張才是負責任表現

中敘聲明謬稱「台灣是中國領土」　外交部怒批霸凌行為

中敘聲明謬稱「台灣是中國領土」　外交部怒批霸凌行為

高市介入「台灣有事」損人不利己　賴政府置身險境不自知

高市介入「台灣有事」損人不利己　賴政府置身險境不自知

關鍵字：

英國中國間諜MI5

讀者迴響

熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

即／Cloudflare故障　全球網站大當機

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

3機車被撞翻1騎士慘死！自小客跑了

更多

最夯影音

更多
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面