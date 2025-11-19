陸25歲女遊客「半裸陳屍」峇里島青旅！臭蟲肆虐　同旅館10人送醫

▲25歲死者陳屍於青年旅館的床位上 。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

中國一名25歲女遊客被發現半裸陳屍於印尼峇里島的一間青年旅館，然而根據調查，同一間旅館內還有至少10人被送往醫院，疑似發生集體中毒事件。死者生前曾就醫，但因醫療費太貴，決定返回旅館，怎知最終被發現死在床位上。根據警方調查，該旅館數日前才因臭蟲肆虐進行消毒。

根據《每日郵報》報導，發生命案的青年旅館是位於印尼峇里島倉古區一間每晚僅收費9美元（約新台幣281元）的「Clandestino旅館」。事發當時，旅館櫃檯人員瑪麗亞·戈雷斯在夜班下班前發現中國女遊客病情嚴重，立即叫來保全協助將她送往附近診所。

醫師提供初步治療後，女遊客因為考量到醫療費太貴，因此拒絕接受進一步治療，兩人在附近藥局購藥後便返回旅館。

根據警方調查，女遊客當天凌晨1時30分回到自己床位，然而直到隔日上午，另一名櫃檯人員發現她仍然未辦理退房手續，於是前往床位查看。她敲門後開鎖進入，發現死者半裸趴臥在床上，經理接獲通知趕往現場時，發現她已無呼吸心跳。

警方在床邊垃圾桶發現嘔吐物，研判死亡時間約在2至12小時之間。死者身旁散落音樂播放器、耳機及拖鞋，身上僅穿著一件未扣扣的藍色襯衫。

負責驗屍的法醫指出，如果當時死者接受適當醫療處置，原本可以避免死亡。除了死者，該間青年旅館還有10名房客被緊急送醫。其中一人是中國女死者的同房室友蕾拉·李，她在加護病房搶救5天才倖存，直到出院後才知道室友已經死亡。

蕾拉回憶道，她8月31日入住當晚與其他房客共進晚餐時，並認識了中國女死者。但數小時後，多名房客開始劇烈嘔吐、在走廊昏倒並向工作人員求援。隔天清晨，病情迅速蔓延，多名房客被送醫搶救。蕾拉表示，當她被救護車載走時，死者已經病重到無法移動，且持續嘔吐數小時。

官方將25歲女遊客的死因認定為急性胃腸炎及低血容性休克，但確切中毒源頭仍未確定。蕾拉·李表示，醫院檢驗結果顯示並非單純的食物中毒，醫師確認是殺蟲劑中毒合併食物中毒。她透露，女死者曾告訴她，旅館前幾天因為爆發臭蟲，所以關閉消毒。