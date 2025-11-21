　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賴清德、林佳龍吃干貝壽司力挺！　日本網友讚爆：台灣是真朋友

▲▼我中華民國總統賴清德20日在X分享午餐菜單，表示享用了日本產的帆立貝。（圖／翻攝自X）

▲賴清德20日在X分享午餐菜單，表示享用了日本產的帆立貝。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會明確指出，「台灣有事」恐構成日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」，引爆北京強烈反彈。中國不僅祭出旅遊限制，還重啟日本水產品禁令，兩國關係急速升溫。就在此時，總統賴清德與外交部長林佳龍連續以行動力挺日本，意外在日網上掀起一波「感謝台灣」熱潮。

根據《日刊スポーツ》、《中央日報》報導，賴清德20日率先在社群貼出午餐照，桌上擺著以「鹿兒島產鰤魚」與「北海道產干貝」製作的壽司，並搭配味噌湯。他雖未明說，但發文時點正好落在中國宣布「再度停止進口日本水產品」隔天，被外界視為對日本的間接聲援。

而同晚，林佳龍也曬出大盤日本產干貝生魚片，並以日文寫下，「今晚由我請客慰勞同仁，日本產干貝大盤上桌，用行動支持日本。」照片中他微笑夾起干貝，還附上愛心與日本國旗符號，象徵性十足。

這兩則貼文迅速在日本網路引發大量回響。許多日本網友湧入留言區留言，「真的非常感謝，台灣給我們的恩情永遠不會忘記」、「看到台灣的高層帶頭吃日本海產，感動到想哭」、「台灣在311大地震幫了我們一把，現在又幫干貝產業打氣，這才是真朋友」、「苦難時彼此扶持，才是真正的友好國家」。

▲▼外交部長林佳龍在臉書分享日本干貝刺身。（圖／翻攝自臉書）

▲外交部長林佳龍在X分享日本干貝刺身。（圖／翻攝自X）

也有網友分享親身經驗，形容台灣比想像中更親日，「去台灣旅行時只要說自己是日本人，就會被笑著說『日本朋友！』甚至多送小東西。」還有人提到在旅程中忘了錢包，結果被清潔人員追著還，直呼「對台灣只有滿滿的感謝」。

另一名日本網友則回憶當年中國封殺台灣鳳梨後，日本各地超市紛紛上架台灣鳳梨的景象。他寫道，「當時我們幫台灣，現在台灣挺日本，不就是朋友嗎？」

面對北京的強烈反應，不少日本網友也提到台灣公開表態帶來的安定感，「有人說『台灣也很困擾』讓人不舒服，但看到台灣當事者直接說『支持日本』真的很振奮」、「日本不需要道歉或撤回立場，希望政府繼續堅定。」

還有網友將台灣與日本的互動形容得更直白，「日本救鳳梨、台灣救干貝，這才是朋友。不能吃日本干貝的中國人，真的很可惜。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／賓賓哥道歉沒用！中市府開罰13萬　校方怒告2罪
新竹縣某國中女老師墜樓亡　校方發聲明
打臉賓賓哥！校方：6天前強調不能直播　感謝狀被拿走已報警
BMW逆向高速轟炸超商！　路人被撞飛畫面曝
快訊／台股大屠殺！　台積電重挫
川普轉貼黃仁勳3句話　紐時：輝達晶片成為談判籌碼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓軍人跨越軍事分界線！　韓軍隨即「鳴槍示警」趕退

中日關係急凍！上海日式餐廳爆退訂潮　業者無奈：很煎熬

川普轉貼黃仁勳3句話　紐時：輝達晶片成為談判籌碼

美國會點名台灣「資助菲軍事基地」　強化美軍保台能力

賴清德、林佳龍吃干貝壽司力挺！　日本網友讚爆：台灣是真朋友

路透：中國民用貨船與渡輪組「影子海軍」演練奪台

中國「再禁日水產」衝擊有限　日媒：業者早分散市場

美提俄烏終戰計畫！澤倫斯基已收到　白宮：對雙方都有好處

美國務院「主動發聲挺日本」　重申反對以武力改變台海現狀

退票50萬張還是要去　中國人打卡入境日本：現實生活沒影響

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

中日韓三方外長會也不開了！　陸外交部：台灣有事根本不是日本的事

素顏照很哇塞　美女網紅「橙子姐姐」失聯真相揭曉　竟是涉詐騙在金邊被捕

賓賓哥漠視禁令校園開直播　盧秀燕怒批「可惡白目」：永不錄用

韓系服飾欠稅153萬！士林分署登門查封百件流行款　氣質闆娘崩潰

北韓軍人跨越軍事分界線！　韓軍隨即「鳴槍示警」趕退

中日關係急凍！上海日式餐廳爆退訂潮　業者無奈：很煎熬

川普轉貼黃仁勳3句話　紐時：輝達晶片成為談判籌碼

美國會點名台灣「資助菲軍事基地」　強化美軍保台能力

賴清德、林佳龍吃干貝壽司力挺！　日本網友讚爆：台灣是真朋友

路透：中國民用貨船與渡輪組「影子海軍」演練奪台

中國「再禁日水產」衝擊有限　日媒：業者早分散市場

美提俄烏終戰計畫！澤倫斯基已收到　白宮：對雙方都有好處

美國務院「主動發聲挺日本」　重申反對以武力改變台海現狀

退票50萬張還是要去　中國人打卡入境日本：現實生活沒影響

國光客運三度欠薪「薪水只發一半」　業者致歉：今天補足差額

國3彰化段深夜驚魂！2車追撞小貨車頭變形　零件噴滿地畫面曝

台南ESG概念店第3屆再添22家！　黃偉哲：永續是城市競爭力

記憶體全倒！華邦電、群聯跌停　南亞科與旺宏皆殺逾9%

楊宗緯報警！控「妨害名譽、洩漏個資」二度發聲：做正確的事

快訊／賓賓哥道歉沒用！中市府開罰13萬　校方告竊盜、妨害名譽

湖人開除巴斯兄弟！重組球探部門　總管佩林卡也被點名該走

快訊／新竹縣某國中驚傳校園墜樓　女老師曾投訴霸凌送醫不治

北韓軍人跨越軍事分界線！　韓軍隨即「鳴槍示警」趕退

好市多黑五11/24開跑！優惠品達500種　家電、冬衣、牛排都入列　

【街頭開打】KTV前突爆8人大亂鬥 鋁棒+拳頭全上場！

國際熱門新聞

正妹峇里島離奇亡！疑殺蟲劑2種中毒

哈佛前校長戀愛腦曝光！婚內狂追中共高官女

輝達紅利曇花一現　美股震盪收黑386點

高市效應？東京池袋「遊客超少」日網狂讚

日本最後2大貓熊倒數歸還！60億商機恐蒸發

日議員大吃台灣滷肉飯：德不孤必有鄰

不甩退票潮　中國人PO文打卡入境日本

美國務院發聲挺日　反對以武力改變台海現狀

狗狗內臟被熊吃　日獸醫剖析原因

荒謬劫獄！　情婦法院外遞槍給黑幫老大

紐時：輝達晶片成為川普談判籌碼

俄羅斯持續推進烏克蘭東部　宣稱重奪庫皮揚斯克市

川普突轉貼黃仁勳3句話

別再用醋+小蘇打！專家分享水管堵塞「2大妙招」

更多熱門

相關新聞

中國再禁日水產衝擊有限　業者早分散市場

中國再禁日水產衝擊有限　業者早分散市場

日本首相高市早苗因「台灣有事」答詢引爆外交風波，中國再度暫停受理日本水產品進口。然而，相較2023年全面禁令造成的重創，這次日本水產業界反應明顯冷靜得多。業者坦言，兩年來早已深刻體會「中國風險」，出口策略有了全面調整，新市場布局也逐漸成熟。

美國務院發聲挺日　反對以武力改變台海現狀

美國務院發聲挺日　反對以武力改變台海現狀

日議員大吃台灣滷肉飯：德不孤必有鄰

日議員大吃台灣滷肉飯：德不孤必有鄰

賴清德社群曬照挺日！中方嗆：表演作秀

賴清德社群曬照挺日！中方嗆：表演作秀

北韓足球隊「暴力碰拳」毆對手　日網怒了

北韓足球隊「暴力碰拳」毆對手　日網怒了

關鍵字：

日本水產賴清德林佳龍台灣有事台日友好日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

SWAG證實已邀約粿粿合作！　「有望開出優渥條件」後續動向曝光

TWICE彩瑛「確定缺席高雄開唱」！　暫停活動到年底

玉女歌手侯湘婷「接任家長會長」近況曝

抗壓性最強的三大星座！

「民國75年以前出生」可免費做一次B、C肝篩檢

醫推「1蔬菜」可降膽固醇：加在泡麵中

7人吃一盤蚵仔煎　老闆傻眼

下周還有颱風？最新路徑1地區轉雨

砂石車超載到77噸　翻覆壓扁轎車殺人

大苑子搶註冊「石虎柳丁」商標　農場女兒怒：為何這樣欺負農民

即／被爆離婚　孫正華發聲明

羅唯仁惹怒台積人！爆退休前狂要簡報

粿粿、家寧被鎖定！6爭議名人破尺度轉戰SWAG

盧秀燕怒批「白目」下令封殺　賓賓哥開直播回嗆

台人帶隊挺義大利老闆　中國網友傻眼怒噴一段話

更多

最夯影音

更多
中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！

中國停止進口日本水產品　林佳龍：我們要支持日本！
愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

愛情長跑10年！金宇彬.申敏兒要結婚了　手寫信告白..宣布「12月20日辦婚禮」

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

小禎聽「和Emma像」神回一句全笑翻　男友和女兒愛鬥嘴：便便裝進妳大腦XD

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

雄中司儀：校長腹肌有11塊！　運動會跳上車舞幽默讚校長

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

提美國晶片產業被拿走！　川普：我不怪台灣

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面