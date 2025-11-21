賴清德、林佳龍吃干貝壽司力挺！　日本網友讚爆：台灣是真朋友

▲賴清德20日在X分享午餐菜單，表示享用了日本產的帆立貝。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會明確指出，「台灣有事」恐構成日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」，引爆北京強烈反彈。中國不僅祭出旅遊限制，還重啟日本水產品禁令，兩國關係急速升溫。就在此時，總統賴清德與外交部長林佳龍連續以行動力挺日本，意外在日網上掀起一波「感謝台灣」熱潮。

根據《日刊スポーツ》、《中央日報》報導，賴清德20日率先在社群貼出午餐照，桌上擺著以「鹿兒島產鰤魚」與「北海道產干貝」製作的壽司，並搭配味噌湯。他雖未明說，但發文時點正好落在中國宣布「再度停止進口日本水產品」隔天，被外界視為對日本的間接聲援。

而同晚，林佳龍也曬出大盤日本產干貝生魚片，並以日文寫下，「今晚由我請客慰勞同仁，日本產干貝大盤上桌，用行動支持日本。」照片中他微笑夾起干貝，還附上愛心與日本國旗符號，象徵性十足。

這兩則貼文迅速在日本網路引發大量回響。許多日本網友湧入留言區留言，「真的非常感謝，台灣給我們的恩情永遠不會忘記」、「看到台灣的高層帶頭吃日本海產，感動到想哭」、「台灣在311大地震幫了我們一把，現在又幫干貝產業打氣，這才是真朋友」、「苦難時彼此扶持，才是真正的友好國家」。

▲外交部長林佳龍在X分享日本干貝刺身。（圖／翻攝自X）



也有網友分享親身經驗，形容台灣比想像中更親日，「去台灣旅行時只要說自己是日本人，就會被笑著說『日本朋友！』甚至多送小東西。」還有人提到在旅程中忘了錢包，結果被清潔人員追著還，直呼「對台灣只有滿滿的感謝」。

另一名日本網友則回憶當年中國封殺台灣鳳梨後，日本各地超市紛紛上架台灣鳳梨的景象。他寫道，「當時我們幫台灣，現在台灣挺日本，不就是朋友嗎？」

面對北京的強烈反應，不少日本網友也提到台灣公開表態帶來的安定感，「有人說『台灣也很困擾』讓人不舒服，但看到台灣當事者直接說『支持日本』真的很振奮」、「日本不需要道歉或撤回立場，希望政府繼續堅定。」

還有網友將台灣與日本的互動形容得更直白，「日本救鳳梨、台灣救干貝，這才是朋友。不能吃日本干貝的中國人，真的很可惜。」