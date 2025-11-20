北韓足球隊無禮舉動曝！「暴力碰拳」重擊對手　日網怒：必須禁賽

▲U17世界盃男子足球16強賽，北韓隊球員賽前致意時故意捏緊拳頭，重擊日本隊球員。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本隊在U17世界盃男子足球16強賽的PK大戰擊敗北韓（朝鮮）隊，暌違14年再闖8強。然而賽前致意時，北韓隊多名球員卻故意「超用力碰拳」，以近乎「揍人」的力道回應日本小球員的碰拳禮，失禮的暴力行為引發外界批評，質疑北韓隊不僅比賽落敗，連最基本的運動家精神也徹底失守。

這場16強關鍵賽19日上午在卡達杜哈的阿斯拜爾運動城（Aspire Zone）舉行。雙方球員比賽前排成兩列進行例行致意，通常是輕碰拳或擊掌，象徵彼此祝福、共同努力。然而，多名北韓球員卻捏緊拳頭、以明顯過大的力道往日本球員拳頭上砸去，動作不但不符禮節，還像是在「趁機揍人」。

這一幕完整被轉播畫面捕捉，隨即在社群平台引發熱議。

日本媒體指出，北韓球員的動作絕非運動員應有的態度，也形容對方用力程度明顯具有攻擊性，引來大量撻伐。日本網友強烈不滿，在留言區怒批，「應該向國際足球總會（FIFA）提出抗議、讓北韓禁賽」、「完全沒有運動家精神」、「他們根本被洗腦了」。

甚至有日本網友將北韓與中國球迷相提並論，稱「根本沒有資格從事體育競賽」。

在最終比賽結果方面，日本與北韓在正規時間以1比1戰成平手，進入殘酷的PK大戰。日本隊5名主罰球員全數命中，而北韓第二名主罰球員韓日福（音譯）的左腳射門高飛越過球門，最終由日本收下晉級門票。這也是日本自2011年後、相隔14年再次挺進U17世界盃8強。

晉級的日本隊將於21日與奧地利爭奪4強門票。然而在比賽之外，北韓球員的失禮動作仍持續掀起討論，不少日本球迷強調，「比賽輸了可以接受，但失去風度就無法原諒」，事件也讓北韓隊在國際舞台上的形象再度受到質疑。