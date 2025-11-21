美國務院「主動發聲挺日本」　重申反對以武力改變台海現狀

▲美國務院20日罕見主動發聲，強調對美日同盟的承諾「堅定不移」。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗拋出「台灣有事」可能觸發日本行使集體自衛權後，中國接連祭出旅遊、經濟等層面反制，外交火花愈燒愈烈。美國務院20日罕見主動發聲，強調對美日同盟的承諾「堅定不移」，並再次表態反對任何以武力或脅迫改變台海、東海與南海現狀的行為。

高市7日在國會答詢時提到，若台灣遭遇武力攻擊，日本可能進入安全法制中的「存亡危機事態（存立危機事態）」。此說法引起北京強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍甚至在社群X暗示「斬首」，讓外交緊張迅速升溫。

根據《中央社》報導，美國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）20日透過X發文指出，美國對美日同盟的承諾明確且堅定，範圍也包括尖閣諸島（Senkaku Islands，釣魚台列嶼），「我們堅決反對任何片面試圖改變現狀的行為，包含以武力或其他脅迫手段。」

Our commitment to the U.S.-Japan Alliance and to Japan's defense, including the Japan-administered Senkakus, is unwavering. The U.S.-Japan Alliance remains the cornerstone of peace and security in the Indo-Pacific.



We firmly oppose any unilateral attempts to change the status… — Tommy Pigott (@StateDeputySpox) November 20, 2025

這是風波爆發後，美國務院首次主動對外喊話。過去一週《中央社》兩度詢問國務院時，美方未提及美日同盟，只重申反對任何單方面改變現狀，並呼籲兩岸問題應以和平方式處理。

美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）近日也多次公開聲援日本。他在X上寫道，北京將脅迫當作「難以戒掉的習慣」，並強調美方這次也會如同上次日本水產品遭中國禁令時一樣，「再次力挺盟友」。彭博報導稱，他與日本外相茂木敏充會晤後，更明確表示已向高市表達「我們支持她」。

高市的發言，使她成為近數十年來第一位將台海局勢與日本可能軍事介入直接連結的在任領導人。中國已回應建議公民暫勿赴日、延後恢復日本水產品進口，甚至暫停6部日本電影上映及停止受理新片申請，衝突層次持續擴大。

前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松（Rush Doshi）則在參議院聽證會上提醒，若中國對日本採取經濟手段，各國需要一套類似《北大西洋公約》第5條的「集體因應」機制，以便在遭遇壓力時共同反制。他透露，自己在拜登政府時曾試圖推動這項框架但未成功，但認為若能取得國會支持，仍有可能實現。