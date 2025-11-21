賴清德大啖日水產　日議員也曬照「吃台灣滷肉飯」：德不孤必有鄰

▲賴清德曬吃海產照挺日，日議員也秀出吃台灣滷肉飯跟芒果的照片。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

中國因不滿日本首相高市早苗「台灣有事」的相關言論，近日突然宣布將停止進口日本水產品，我國總統賴清德20日以實際行動支持日本，在臉書、X等平台貼出享用日本水產品製作的午餐照片。對此，日本參議員梅村瑞穗20日晚間也在臉書貼出，享用台灣滷肉飯和芒果的照片，直呼「德不孤、必有鄰」。

日本參議員梅村瑞穗20日在X平台轉貼，賴清德享用日本水產品製作的午餐照片，並留言「明天午餐我打算吃台灣的滷肉飯跟芒果，德不孤、必有鄰，非常感謝」最後還附上台日國旗，沒想到2個多小時後，她又再次發文，貼出自己享用台灣滷肉飯和芒果的照片，笑說沒有等到明天午餐，晚間就吃了滷肉飯配芒果優格。

▲梅村瑞穗轉貼賴清德的照片並說「德不孤、必有鄰」。（圖／翻攝自X）

總統賴清德20日在臉書、X等多個社群平台分享午餐照片，並寫下「今天的午餐是壽司還有味噌湯」，還特別標註有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，他雖然未明確表達是因爲中國禁止日本水產，但也已經以實際行動支持日本水產品。

回顧2021年，中國當時暫停進口台灣鳳梨，時任日本首相安倍晉三也是透過社群平台發布自己與台灣鳳梨合影的照片，並大讚台灣鳳梨看起來非常好吃，以表達對台灣農產品的支持，展現民主夥伴彼此相互支持的友誼。