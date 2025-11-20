　
大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德社群曬照挺日！　中方惱羞嗆：作秀也改不了一中原則

▲我國總統賴清德20日在X分享午餐菜單，表示享用了日本產的帆立貝。（圖／翻攝自X）

▲我國總統賴清德20日在X分享午餐菜單，表示享用了日本產的帆立貝。（圖／翻攝自X）

記者廖翊慈／綜合報導

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」的相關言論，引起中日關係緊張，讓中國再度暫停辦理進口日本水產品手續。為此，我國總統賴清德在社群發文分享午餐菜單，標註食材使用日本海鮮，表達對日本的支持。中國外交部發言人毛寧20日在例行記者會上，對此舉表達強烈不滿。

毛寧對此表示，「台灣是中國的台灣，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實。」

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

我國總統賴清德20日在臉書、X等多個社群平台，以中文和日文分享午餐菜單，他表示，今天的午餐是「壽司與味噌湯」，並標註海鮮食材使用日本鹿兒島縣產的鰤魚、以及最近才遭中國政府停止進口的北海道產帆立貝，儘管內文並未強調中國的禁令，卻直接透過照片分享力挺日本海產的行動。

從賴清德上傳的兩張相片中可以看到，面帶微笑的賴清德用筷子夾起帆立貝，推薦讀者們能夠以行動力挺日本海鮮。此舉被視為以實際行動表達對日本水產品的支持，再度展現出共享民主價值同盟之間相互扶持的溫暖畫面，因此立刻獲得台灣與日本網友的熱烈迴響。

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）

先前報導指出，日本《共同社》19日一早便首先爆出，「中國政府19日單方面通知日本政府，將停止進口日本出口的水產品。」

毛寧19日下午強調，「近期由於日本首相高市早苗倒行逆施，在台灣等重大問題上錯誤言論引起中國民眾的強烈公憤，當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，也不會有市場。」

日本官房長官木原稔18日重申，有關於首相針對「台灣有事」的國會答辯內容，並未改變日本政府一直以來的立場，因此不會收回相關發言。

11/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

