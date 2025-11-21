中國「再禁日水產」衝擊有限　日媒：業者早分散市場

▲中國近日再度暫停受理日本水產品進口。（圖／路透）



日本首相高市早苗因「台灣有事」答詢引爆外交風波，中國再度暫停受理日本水產品進口。然而，相較2023年全面禁令造成的重創，這次日本水產業界反應明顯冷靜得多。業者坦言，兩年來早已深刻體會「中國風險」，出口策略有了全面調整，新市場布局也逐漸成熟。

根據《日本經濟新聞》報導，北海道噴火灣11月中迎來本季首批干貝，首次競標價竟比去年同期高出8成。雖然水溫上升導致捕獲量減少是主因之一，但北海學園大學教授濱田武士分析，市場仍對「重返中國市場」抱持期待。然而，在北京再度祭出新禁令後，這份期待瞬間被澆冷水。

《中央社》報導指出，今年5月底，日中才就水產品重啟出口達成共識，依照協議，日本須完成放射性物質檢驗等科學程序後才能恢復出口。不料，青森縣一家加工公司直指，「水產品根本被拿來當成外交籌碼」，對中國的審查標準更加不信任。

北海道多家干貝產地也透露，這兩年已加速改造供應鏈，例如導入自動剝殼機，以降低對中國加工廠的依賴。

▲日本當局統計，目前有697家養殖及加工設施申請出口中國，但真正取得許可的僅3家。（圖／路透）



日本當局統計，目前有697家養殖及加工設施申請出口中國，但真正取得許可的僅3家。業界指出，在如此高門檻下，就算全面停止出口中國，也不會再出現去年那種「滯銷、暴跌」的惡性循環，影響相對有限。

濱田武士提醒，日本在糧食安全的思考下，更應強化讓水產品回流國內市場、培養日本人的內需消費。

《富士新聞網》（FNN）則引述北海道別海町一家扇貝加工公司代表伊勢健表示，公司原本正等待出口中國的審查通過，如今「剛看見希望，就被突然喊停，確實遺憾」。不過，他強調這兩年公司已成功開拓美國、歐盟等市場，「不管是海外還是國內銷售，整體通路都已經穩定下來」。

高市早苗日前在國會答詢時表示，若中國以武力封鎖台灣，恐構成日本的「存亡危機事態」，引來北京步步施壓。對此，日本網路上雖有擔心「下一步會不會輪到稀土」、或「只要不撤回說法，制裁就會不斷升級」，但支持聲浪仍然不低。

不少網友力挺高市，直喊「不能退縮」、「中國是在試探她的態度，一定要撐住」、「面對不講理的策略，日本也要強硬起來」。

自民黨前眾議員杉田水脈也在X上呼籲國民支持高市，「不要屈服於中國的壓力，正在戰鬥的不是高市一個人」。前議員山尾志櫻里則指出，中國一再用經濟手段施壓，已讓全球更清楚看見其高風險本質，「反而會讓各國加速擺脫對中國的依賴」，並認為高市沒有必要撤回相關答詢。