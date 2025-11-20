南投促進中高齡及高齡人口就業服務計畫　11／22起兩梯次開放報名中

▲南投縣政府積極輔導計畫中年轉業或退休再就業者。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為協助計畫中年轉業和退休後再就業者，南投縣政府規劃辦理「114年中高齡及高齡人口就業服務計畫」，正受理報名中，每梯次名額30人、額滿為止，邀請中高齡族群一起來認識新時代下的就業市場。

南投縣社會及勞動局指出，此次活動課程內容多元實用，包含「就業輔導與職業規劃」，「駕訓班參訪」、及「紓壓烘焙手作課程」等，目的在幫助學員重新盤點自我優勢，提升求職技巧，進一步能規劃自己的職業方向。

活動全程由主辦單位全額補助，並為學員投保意外險，並提供午餐及交通接送服務，報名方式也十分便利，只要掃描活動QR Code或點選連結即可線上報名，亦可電洽049-2221106分機1821賴小姐。

活動日期分為第一梯次11月22日(星期六，報名連結：https://forms.gle/yeUCuN6g4qUMw6eAA)、第二梯次11月29日(星期六，報名連結：https://forms.gle/sYzcxWe6QStQgLqU8)，地點在南投市內興里集會所暨活動中心(南投市中興路2號2樓，原南投市舊魚市場)。