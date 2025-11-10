歹徒尾隨高雄老婦返家　佯稱「借電話」搶金項鍊！酒吧放鬆被逮

▲李姓老婦昨午買菜返回前鎮區住家時，遭黃姓男子一路尾隨跟到家門口，借電話遭拒竟扯掉李婦脖子金項鍊逃逸。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市前鎮區昨日（9日）發生一起高齡老婦遭尾隨搶劫的案件，84歲的李姓老婦昨天中午買菜後搭乘公車返家時，遭一名男子尾隨至家門口。該男子先佯裝借電話，遭李婦拒絕後，竟動手扯下老婦脖子上的金項鍊後逃逸。李婦家屬事後將案發監視器畫面PO上網，慶幸阿嬤沒受傷，但也讓一家人飽受驚嚇。轄區前鎮警方接獲報案後立即展開追查，於昨日下午6時許，將涉案的黃姓男子逮捕歸案。

根據警方調查，這起搶案發生在昨天中午12時許，李姓老婦買菜搭公車返家，沒想到遭黃姓男子（66歲）尾隨。黃男以「借電話」為由，試圖要進入李婦家中，當場遭拒絕，隨即迅速扯下李婦脖子上價值約1萬元的金項鍊，得手後立即逃離現場。

李婦的家屬將驚險過程及監視器畫面上傳網路社群，文中提及：「沒想到真的會發生在自己家人身上...還好阿嬤沒有受傷，但真的嚇死我們，大家出門一定要注意安全。」網友們紛紛留言替阿嬤捏一把冷汗，並慶幸老婦沒有因此受傷。

轄區前鎮分局復興派出受理報案後，立即成立專案小組，擴大調閱周邊監視器影像，鎖定涉案的66歲黃姓男子，發現他犯案後徒步逃逸。

專案小組於昨日下午6時許，發現黃男出沒在前金區七賢路的某間酒吧喝酒，隨即上前將其逮捕歸案。黃嫌到案後坦承犯案，並供稱搶來的金項鍊已拿去一心路上的當鋪變賣得手4萬元，但被捕時已花到只剩下2萬6千元。

警方訊問後，全案將依《刑法》第325條搶奪罪，將黃男移送高雄地方檢察署偵辦。警方同時呼籲民眾，出入公共場所應提高警覺，注意身邊可疑人士，尤其年長者應留意自身財物安全。