雙金歌王沈文程同框交通部長　對談「高齡換照」：非限制開車　

▲高齡換照代言人沈文程同框交通部長陳世凱對談換照核心理念。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

高齡換照年齡下修70歲新制將於115年5月上路，交通部除推出全新宣導廣告，由雙金歌王沈文程擔任高齡換照代言人親自出鏡外，沈文程更與交通部長陳世凱進行一場對談和輕鬆問答，傳達「換照保平安」核心理念，且非限制開車。交通部也公布6場「沈文程快閃相見歡」場次，首場明天(15日)於台東登場。

為宣導高齡換照保平安，高齡換照代言人沈文程與交通部長陳世凱進行一場對談，沈文程表示，推動高齡換照新制，可以讓長者了解最新的交通法規，還能確認自己的身體健康狀況，這次廣告拍攝，也特別強調「不是禁止長輩開車」，讓家人、晚輩安心，相信看見廣告的人能更了解政策內容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世凱則解釋，台灣已正式邁入超高齡社會，70歲以上民眾比例持續上升，政府推動高齡換照制度，目的在於「協助而非限制」，希望藉由體格檢查、免費安全教育課程及危險感知體驗，幫助長者檢視身體狀況、更新交通知識，確保每位長輩都能「更安全地開車與騎車」。

陳世凱指出，高齡換照制度分為兩個重點，第一是「體格檢查」，確保身體狀況適合駕駛；第二是「免費安全教育課程與危險感知體驗」，讓長輩熟悉最新的交通安全法規新知，並強調「這不是考照，而是換照；不是限制開車，而是讓家人更放心」，沈文程也在影片中幽默回應「我自己也會擔心啊！」展現長者真實心聲。

▲高齡換照代言人沈文程快閃活動。（圖／交通部提供）

交通部則說明，高齡換照新制採「分級關懷、協助安全駕駛」原則，70歲以上駕駛人換照後，有效期限至75歲，75歲以上則維持每3年換照一次。透過制度設計與宣導，盼讓「提早70來換照、寶島自在趴趴走」成為全民共識。

此外，交通部也公布6場「沈文程快閃相見歡」快閃場次，邀沈文程親自與長輩互動，讓民眾以最親近的方式了解制度精神。首場將於明天於台東登場，後續將於台北、台中、南投、嘉義、高雄接力快閃。