銀髮中心助攻再就業！中高齡阿雅勇闖職場　重啟人生新篇章

▲雲嘉南區銀髮人才資源中心協助中高齡求職者重返職場，打造友善就業環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著人口高齡化趨勢日益明顯，中高齡求職者在重返職場的路上，常因年齡成為隱形門檻，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署所屬銀髮人才資源中心協助下，曾任會計師事務所稅務審計人員的阿雅成功重啟職涯，成為大全聯台南店收銀員，展現銀髮族「勇敢再出發」的精神。

來自台南的阿雅，曾任會計師事務所稅務審計人員，也在飾品零售業擔任訂單專員，擁有二十多年職場經驗。為照顧家人，她曾暫別職場。多年後想再次投入工作，卻因年齡受挫。她回憶：「年齡似乎是職場上考量的條件之一，讓我感受到再出發並不容易。」

轉機出現在今年9月，阿雅參加雲嘉南區銀髮人才資源中心舉辦的「產業說明會及企業參訪」活動，透過了解產業趨勢與實地參訪職場環境，重新建立對工作的信心。之後參加銀髮專場徵才會，順利通過大全聯面試，她說：「面試主管的鼓勵讓我重新相信自己，現在每天都覺得充實又快樂。」

雲嘉南區銀髮人才資源中心長期推動中高齡及高齡者就業支持服務，從職涯諮詢、職能培訓到就業媒合，協助求職者了解市場需求、發揮自我優勢。阿雅的案例正是「從陪伴到媒合」服務模式的縮影。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，分署積極建構銀髮就業支持平台，鼓勵企業提供友善銀髮職缺，營造跨世代共融職場。阿雅的故事證明，「年齡不是限制，而是經驗的累積」，只要願意學習、勇於挑戰，銀髮族同樣能在職場上再度發光。

更多資訊可上「45+就業資源網」（https://45plus.wda.gov.tw/）查詢，或洽雲嘉南區銀髮人才資源中心專線（06）2751717。