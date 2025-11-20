垂直＋水平分配同步調整新財劃法改善南北失衡　南市府全力支持行政院版本

▲行政院會通過新版財劃法修正草案，市長黃偉哲表示全力支持行政院版本。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

行政院會20日通過院版《財政收支劃分法》修正草案，統籌稅款、一般性補助款與計畫型補助款合計達1兆2002億元，台南市長黃偉哲表示，行政院這次真正回應地方多年來對分配不公的控訴，他全力支持新版財劃法，也呼籲立法院「不要讓政黨偏見踐踏南部民眾」。

黃偉哲指出，財劃法長期造成南部縣市處於「補助不足、負擔過重」的結構性不公，而藍白陣營先前強行通過的版本，不但沒有解決問題，反而把補助金額「鎖死」，切斷中央透過補助縮小城鄉差距的可能，「讓原本資源充足的地方更充足，南部卻更困難，這不是改革，是倒退」。

根據行政院版本，修法著重四大方向：降低營業額權重、土地面積依管理成本調整、人口結構納入計算（含老年、工業人口等）、加入農林漁牧產值。黃偉哲說，新的公式較符合地方真實負擔，也能避免「污染留南部、稅收到北部」這種長期存在的不合理現象。

南市財稅局表示，新版財劃法同時從「垂直分配」與「水平分配」兩面向調整。垂直分配維持總補助額不變，但確保每縣市的基本財源保障基準；水平分配則重新調整權重，使不同產業、土地類型、人口結構的縣市都能得到更貼近實際需求的資源。

財稅局強調，此次修法明顯回應地方聲音，不論是平衡南北發展、改善財源不均，或提升基層施政能力，行政院版本的方向更合理也更務實，因此台南市將全力支持行政院版財劃法，希望立法院儘速通過，讓長期等待的改革真正落地。