政院版財劃法挹注地方破1.2兆　蔣萬安：需提具體數字才能討論

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院會今（20日）拍板院版「財政收支劃分法」修正草案。根據財政部簡報，院版財劃法中，中央對挹注地方上看1兆2002億元，再創新高。台北市長蔣萬安下午出席活動受訪時表示，會議中的版本沒有告訴地方政府，具體獲配到多少統籌分配稅款、一般性補助款，所以可能還是需要中央提供具體數字，才能夠有後續討論基礎。

蔣萬安說，今天早上才收到行政院會開會的會議資料，由副市長李四川代替他前去開會，會議中看到的版本，行政院還沒有告訴各地方政府，依照版本內容，究竟具體獲配多少相關稅款。

蔣萬安指出，另外依照行政院版本之後，相關事權的分配，都是接下來要進一步溝通、行政院的說明，但無論如何都希望透過理性溝通討論，希望能夠來針對地方政府的財源挹注、財源永續，以及持續推動地方各項建設有幫助。

被問到行政院秘書長張惇涵以北市為例，稱中央沒有忘記或無視北市的財政努力，因此台北市統籌稅款仍是全國最高。蔣萬安則回應，現在都還不清楚，因為到今天早上行政院才供提供這個修法版本的內容。他說，那究竟各地方政府會實際獲得多少具體的經費數字，各地方政府會獲得多少的分配稅款、一般補助款， 還有計畫行型補助款，「因為在行政院版本內容有很多概念跟過往不一樣。」會不會有影響，都要政院更進一步說明。

蔣萬安強調，只要能夠理性溝通、說明清楚，接下來在立法院審議，也需要看立委針對政院版本會提出什麼疑慮，政院只要能充分解釋、對於地方政府財源挹注、持續能夠推動各地方建設，不管是軌道建設、社福教育等，有具體有幫助的話，希望能夠和政院理性溝通。