政治

喊話藍白支持政院版《財劃法》　綠黨團：人民只在乎一件事

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長范雲。（圖／記者詹詠淇攝）

▲民進黨團書記長陳培瑜（中）。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院上周三讀通過國民黨版本的《財政收支劃分法》部分條文修正案，立法院、行政院間的朝野攻防持續加劇。行政院會今（20日）通過院版《財政收支劃分法》修正草案，統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款加總來到1兆2002億，創下新高。對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，財劃法吵了一大圈，人民其實只在乎一件事：錢到底有沒有用在地方、用在人民身上，還是被拿來當成政黨鬥爭的籌碼。

「共同支持行政院院版財劃法！」陳培瑜呼籲藍白，坐在立法院的每一刻，「我們拿的都是人民的薪水」，做的每一個決定，影響的是全國22縣市的孩子、長輩、勞工，不是某一個政黨的勝負。

陳培瑜喊話立法院長韓國瑜，你常說要「讓人民過好日子」，那就請你扛起國會議長的責任，不要再放任朝野在程序上互相消耗，而是要求藍白立委回到理性討論，停止把財劃法當成政治表演。院長一句話，可以讓國會走向協商，也可以讓國會繼續亂下去，「你很清楚自己有多關鍵」。

陳培瑜也喊話國民黨團總召傅崐萁，你口口聲聲說自己是替地方說話的人，地方縣市長真正需要的是「穩定、可預期的財源」，如果只會今天喊爽、明天執行不了的口號，那對所有人來說都不是好事！傅總召如果真的為地方著想，就應該帶頭：少一點衝撞，多一點算清楚、講明白，把縣市需要什麼、財源怎麼來、風險在哪裡，攤在陽光下說給人民聽。

陳培瑜向民眾黨團總召黃國昌說，你最愛講「專業」、「監督」、「財政紀律」，那現在就請你用同樣的標準要求自己。不要一天到晚只剩下標語、直播、動員，把所有東西簡化成二元對立。財劃法是複雜的專業議題，你有能力看懂數字、公式，也有能力知道什麼做得到、什麼做不到。與其帶著民眾情緒衝撞，不如用你自豪的專業，把真正可行、負責任的方案講清楚。這一點不做，你嘴上的「專業」，只是另一種包裝過的政治操作。

同時，陳培瑜也對所有藍白執政縣市首長說，你們每天在第一線面對的是道路修補、校舍維修、社福支持。你們最清楚，「穩定的財源」比「好聽的口號」重要太多。如果你們心裡明白，現在的政治操作可能讓未來的財政更不穩、更難編預算，就更有責任站出來，向自己的立委說實話：「不要再為了短期政治利益，去冒著讓地方財政失控的風險。」

陳培瑜認為，藍白如果真的把自己當成「在野監督力量」，那就請你們回到人民關心的生活，回到數字與事實，而不是一直沉迷在鬥爭的快感裡。財劃法吵完，人民需要知道的是，到底有沒有讓每一個縣市、每一個家庭，過得比較踏實。而這一刻，大家都在看！

 
11/18 全台詐欺最新數據

行政院會今（20日）通過院版《財政收支劃分法》修正草案，統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款加總來到1兆2002億，創下新高。行政院秘書長張惇涵表示，院版草案提升對地方的挹注財源，16個地方縣市平均成長25%、六都直轄市成長15%，「做了均衡台灣，但沒有影響六都的城市競爭力」。他強調，財劃法不是冷冰冰的公式、數字，每一筆錢都攸關每一位國民、每一位市民、每一位縣民的生活福祉，「懇切希望大家能支持行政院版的財劃法，朝野理性審議」。

財劃法、陳培瑜、行政院、韓國瑜、黃國昌、傅崐萁、民進黨團

