財劃法送立院仍要看在野黨態度　卓榮泰：會拜託執政黨團據理力爭

▲行政院長卓榮泰出席「院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今（20日）通過院版《財政收支劃分法》修正草案，統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款加總來到1兆2002億，創下新高。針對未來立法院不接受院版、仍一意孤行要執行再修版，覆議、不附署等手段，執政團隊如何拿捏？卓榮泰說，如果未來立法院繼續杯葛，會拜託執政黨團一定要據理力爭；他強調，立法院要求退回重編，毫無道理、無法接受，即使退回也無法重編，即使重編也不能違法重編，所以都是無法執行的，這道理很清楚。

財政部今說明，本次院版方案的統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款，將規模拉高到1兆2002億，創下新高，比立法院三讀版本的1兆1683億還要多，增加1871億元。顯示院版的確是照顧到地方的施政財源且絕對不會少，且分配指標的公式也有更均衡的調整。

卓榮泰說，剛剛在院會中代表六都的地方首長，在表達疑慮之前，都說過對行政院在此時提出院版財劃法，是持正面的態度，也認為過去很難做到的工作，今天行政院做出來了。

卓榮泰指出，就內容的討論，他們關心自己縣市未來的分配，因為行政院是在前天才跟地方再度就中央地方事權分配，做最後的確定。雖然有設算，今天雖然沒有把每一個縣市的數字說明，但我們已經把指標說明清楚，地方的財政主計應該看得清楚，這應該是一個合理穩健的財劃法。

「如果我們仍然覆議、再提出釋憲，這好像歷史的輪迴，就我而言我也忘記提了多少次覆議。」卓榮泰強調，行政院提覆議都是被動的，這一次因為有一個最大共識的版本在這裡，真的希望立法院能有機會重新審慎審視各種版本，如果這本本能夠取得國人的支持信任，國人的信任就是對行政院最大的支持。

卓榮泰表示，如果未來立法院繼續杯葛，會要求也拜託執政黨團一定要據理力爭，因為這牽涉到未來國家財政結構的問題，如果明年的中央政府總預算無法如期被審議通過執行，受害的不是中央或地方政府，受害的是全國人民，最終誰要負起這責任？所以希望明年已經送到立法院的中央政府總預算如期審議。

卓榮泰重申，立法院要求退回重編，毫無道理、無法接受，即使退回也無法重編，即使重編也不能違法重編，所以都是無法執行的，這道理很清楚。