院版財劃法6都成長15%、16縣市增加25%　北市統籌款全國最高

▲行政院秘書長張惇涵出席「院版《財政收支劃分法》修正草案說明記者會」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今（20日）通過院版《財政收支劃分法》修正草案，統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款加總來到1兆2002億，創下新高。行政院秘書長張惇涵表示，院版草案提升對地方的挹注財源，16個地方縣市平均成長25%、六都直轄市成長15%，「做了均衡台灣，但沒有影響六都的城市競爭力」。其中台北市統籌稅款經設算，仍是全國最高；新北市土地最大、人口最多，三項補助款的增加數全國最高。

財政部今說明，本次院版方案的統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款，將規模拉高到1兆2002億，創下新高，比立法院三讀版本的1兆1683億還要多，增加1871億元。顯示院版的確是照顧到地方的施政財源且絕對不會少，且分配指標的公式也有更均衡的調整。

張惇涵表示，在行政會中針對六都代表，他兩個拜託。第一，要很懇切地拜託六都，要支持院版的財劃法，因為支持院版的財劃法就是六都在支持其他16個縣市地方。

張惇涵指出，這一次院版的財劃法，經過設算，全國22個縣市統籌款、一般性補助款、計劃型補助款總額都比今年還要再增加；其中，16個縣市成長25%、直轄市成長15%，「在院版的財劃法的設計之下，做了均衡台灣，但沒有影響六都的城市競爭力，所以懇切希望六都能夠支持院版」。

張惇涵提到，他也在會議中跟六都代表簡單報告行政院初步的設算，以台北市來說，中央沒有忘記台北市的財政努力，所以台北市的統籌稅款經設算，仍會是全國最高；新北市土地最大、人口最多，經設算，新北市三項補助款的增加數是全國最高。

桃園市是新興發展的國門之都，一般性補助款、統籌款增幅是六都最高，因為桃園是六都裡面最後升格的直轄市；台中市部分，三項合計的增幅會是六都最高；台南市的統籌分配稅款會比今年增加將近一倍；高雄市三項合計的總額是全國最高。

張惇涵強調，行政院版的設計均衡了16個縣市，也沒有忘記六都，「我們希望六都能夠繼續成為國家發展的引擎，帶動16個縣市，而16個縣市也會基於自身不一樣的產業模式來支撐國家、支撐六都」。此外，會中六都代表提到，六都來自不同黨派，所以他也拜託六都代表回去跟自己的立委說明，希望站在國家發展、地方城市發展的考量，能夠支持行政院版的財劃法。

另外，張惇涵也向16縣市喊話能支持行政院版，在院版計算下，16個縣市成長幅度超過25%，比六都還要多。

張惇涵說，在指標設計的考量，上一次行政院長卓榮泰邀集22位縣市首長的會議中，農業縣市的首長表達農業產值應該被納入，這次行政院的公式把農業的產值納入了；過去立法院修法，把汙染留在鄉村、營業稅繳到大都會，這一次也把工業人口對地方汙染納入考量，這樣的設算結果讓非六都的16個縣市獲得到中央補助的財源成長幅度比六都還要多，進一步往均衡台灣的道路前進。

張惇涵指出，特別希望離島三縣市能支持行政院版財劃法，去年12月立法院三讀通過的財劃法，公式錯誤，離島345億分不出去，上周立法院強行通過的再修版財劃法還沒有修公式，但行政院版的財劃法把離島的面積兩倍計算，畢竟離島的建設困難度更高。

此外，張惇涵特別呼籲金門縣、連江縣能支持院版財劃法，希望陳雪生委員、陳玉珍委員能支持，因為金門、馬祖鄉親長年呼籲菸酒稅能納入財源計算，行政院也放進去了，「行政院版的財劃法對離島鄉親的建設、福利、民生需求更有幫助的」。

張惇涵提到，在院會中也對六都代表說，坐在現場的人，每天面對的都是柴米油鹽醬醋茶，大家是持家的人，財劃法不是冷冰冰的公式、數字，每一筆錢都攸關每一位國民、每一位市民、每一位縣民的生活福祉，「我在會中懇切希望，大家能夠支持行政院版的財劃法，在立法院能夠朝野理性的審議，絕對不是立法院抽出來逕付二讀一天內表決，匆匆忙忙就可以決定的」。