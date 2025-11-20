行政院修勞保條例　勞保撥補法制化、每3年檢討財務

▲勞動部長洪申翰出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今（20日）通過勞動部擬具的《勞工保險條例》第66條、第69條修正草案，定明中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補之，並且明定勞工保險財務由中央政府負最後支付責任，主管機關至少每3年要檢討保險財務。外界關注，行政院此次提出對案，是否是因應國會情勢調整戰略？勞動部長洪申翰說，一直有在研議修法，不能說是突然，行政部門本應靈活、主動說服社會和國會。

行政院會今天通過《勞工保險條例》第66條、第69條修正草案。勞動部指出，本次修法定明政府撥補為勞工保險基金來源，其金額於本條例修正施行後，由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補之，但草案未明定每年撥補金額。另外，也明定勞工保險財務應由中央政府負最後支付責任，本條例本次修正施行後，中央主管機關至少每3年要檢討保險財務。

行政院長卓榮泰指出，勞工保險是勞工最重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自2020年起，開始逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，搭配多元投資，基金規模已達1.2兆元，顯示政府撥補對勞保財務有正面助益。

▼行政院會通過提案修正勞保條例，將政府撥補及最終支付責任明文入法。（圖／勞動部提供，下同）

卓榮泰表示，本次修正將政府現行每年撥補的作法，以及負最後支付責任的立場入法明定，展現政府確保勞保制度穩健運作的決心與承諾，法案送請立法院審議後，請勞動部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

勞動部長洪申翰說，今年1月有做一次每3年一次的勞保財務精算，大家關心的勞保財務問題，年限上也延後了幾年，撥補是一個原因，但很大原因是這幾年基金的投資有很好的成果，整體來說，勞動部也很努力開源節流。

有關勞保級距的調整，洪申翰說，社會上的確有這樣的聲音，勞動部也需要綜合考量勞保級距調整對財務的影響，做綜合性思考，的確現在整體勞保基金的財務狀況還是需要優先思考的地方。

至於提出勞保條例修正案，是否是要因應藍白的法案攻勢？洪申翰說，勞動部跟行政院一直都有在研議勞保條例修正的條文，把政府負最終責任以及撥補法制化入法，這一直有在研議，「不算是突然的狀況」。

洪申翰說，面對當前的國會情況，行政部門要保持靈活、主動性，說服社會和國會，將各類人民需求考慮進行，這是行政部門必須要做到的事情。