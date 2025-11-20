　
地方 地方焦點

花蓮「光復青年創業再生行動計畫」最高補助50萬　11/24說明會

▲「光復青年創業再生行動計畫」之補助金額、申請資格及說明會時間。（圖／花蓮縣政府提供）

▲「光復青年創業再生行動計畫」之補助金額、申請資格及說明會時間。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為協助光復鄉受災青年創業者走過 923 馬太鞍溪堰塞湖災害衝擊，推動「光復青年創業再生行動計畫」，提供最高50萬元、補助比例 70% 以內的創業與再生補助，協助重啟營業、翻新店面與強化品牌行銷。並將於24日（一）13 時 30 分至 15 時 30 分，假大華村活動中心辦理說明會暨計畫書撰寫工作坊，帶領有意申請的青年店家一次掌握計畫重點。

花蓮縣長徐榛蔚表示，923 災害重創光復鄉產業與生活，但光復仍是花蓮中區重要的產業與經濟據點，青年店家與創業者更是未來發展的關鍵力量。此次推出「光復青年創業再生行動計畫」，不是單次性補助，而是透過資源挹注與專業陪伴，協助青年調整營運體質、提升服務與品牌，讓光復在災後有機會從復原走向升級與轉型。她強調，縣府會持續作為堅實後盾，與光復青年攜手打造更具韌性的地方經濟。

本次計畫鎖定 18 至 45 歲且實際營業於光復鄉之青年店家為主要對象，包含因 923 災害受損需重啟營業者，及災後一年內新設立商業登記之青年創業者皆可提出申請。單案最高補助50萬元（一般補助 30 萬元、空間裝修 20 萬元），申請者需自籌 30%。可編列經費範圍涵蓋設備租賃與耗材、行銷設計與品牌推廣、營業場所租金與水電、活動與體驗課程場地佈置，以及實際營運場所空間裝修等，盼透過實質資源挹注，縮短災後復原期，提升營運體質。

說明會當日將由青年發展中心說明計畫緣起、補助方向、申請資格與可編列經費，同步解析審查評分重點，包含創業構想完整度、營運模式可行性、財務規劃與在地連結等面向，並提醒常見填寫錯誤，協助申請者避免因程序或文件疏漏而喪失機會。隨後安排「計畫書撰寫實作工作坊」，由 「九日良田」創辦人陳明忠 擔任講師，結合其入選國發會獎勵青年投入地方創生行動計畫、原委會百萬創業計畫，以及獲得 2023台灣金星設計獎、大眾零售商品包裝設計等實戰經驗，引導參與者將自身店鋪現況與未來發展具體化為可執行的提案內容。

「光復青年創業再生行動計畫」自即日起受理申請至 115 年 1 月 15 日下午 5 時 30 分止。申請人可採紙本郵寄至花蓮縣政府青年發展中心（970019 花蓮市海岸路 17 號，信封請註明「花蓮縣光復青年創業再生行動計畫」），或依簡章規定以電子郵件方式送件（hydc963@gmail.com）。計畫申請書及簡章可於青年發展中心官網下載(https://ydc.org.tw/zh-hant/)，歡迎光復鄉有意重啟或升級店面的青年踴躍申請。

青發中心執行長黃筱瑩指出，透過本計畫與說明會加上實作型工作坊的搭配設計，不僅提供災後實質資源，更希望陪伴青年店家重新盤點自身優勢，思考服務升級、空間再設計與品牌重塑的可能性，讓災害不只是終點，而能成為光復產業再生的新起點。
 

11/18 全台詐欺最新數據

