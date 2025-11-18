屏東枋山風電爭議升溫　瑞風能源盼與鄉親對話

▲枋山獅子反風車自救會在楓港舉辦說明會，瑞風能源團隊送花致意。（圖／瑞風能源提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山獅子反風車自救會今(18)日在楓港舉辦說明會，瑞風能源團隊主動到場，以鮮花與礦泉水祝福活動順利，展現願意尊重、傾聽鄉親心聲的誠意。執行長許嫺音表示，不論支持或反對，大家都是因為在乎家園，公司希望直接面對民意、回應疑慮，並承諾將噪音、風況、生態監測等資料透明公開。瑞風也說明已取消最靠近獅子國中的風機點位，未來會持續以參訪、說明與拜訪方式深化溝通，讓居民在充分資訊下決定自己的立場。

枋山獅子反風車自救會今天在楓港舉辦的說明會，瑞風能源團隊主動到場友善拜訪，除了準備了鮮花與礦泉水送給自救會祝福活動順利進行，表達尊重枋山鄉親的聲音，也期望傾聽鄉親的疑慮，讓大家更加安心。

瑞風能源執行長許嫺音表示，這次過來是來支持枋山的鄉親，無論是反對也好、支持也好，都希望能親自聽聽居民的擔心、心情與期待，並將地方的聲音帶回內部討論，並且期望與反對的居民開啟對話的機會。

許嫺音執行長指出，這段時間期望深化與枋山及獅子鄉民眾的溝通，已經邀請過一百多位鄉民參訪雲林崙背鄉全台最新型的風電案場，民眾如有任何問題也都盡心詳細解答，主要就是期望消減鄉親心中的不安，讓大家更了解風電真實的運作，以及可以為地方帶來的支持與回饋。

針對鄉親最關心的噪音和健康議題，許嫺音執行長表示，許多居民對噪音、健康或生態會有擔心，瑞風能源完全理解，也願意把風況資料、噪音量測、生態觀察等資訊持續公開，讓大家能深入了解，一起做討論。也歡迎想了解的民眾來參與新型案場的參訪，親眼親耳感受最新的風機進步到什麼程度，親身體驗一定可以比聽別人說更加安心。

另外有民眾提出瑞風能源的參訪是用一日遊收買表示居民，許嫺音執行長表示，舉辦參訪活動的目的，是讓鄉親能用自己的眼睛去看現場的生態與環境、聽聽現場的聲音，並非招待或收買。「公司非常重視地方的信任，所以所有參訪都是公開、透明，只為讓居民親眼看到、親耳聽到最新的風機狀況，而不是靠傳言想像。因為風場在250公里外，不協助交通，長輩根本去不了，這是方便鄉親的必要安排，不是收買」。

還有居民說風機會插在獅子國中旁，會影響學生學習，瑞風能源表示，不只在7月已經行文通知主管單位與獅子國中取消離學校最近的一支風機點位，截至11月也已經多次公開表達取消學校旁的風機設置，其他9支風機距離獅子國中都在500公尺以外，期望對鄉親說明，瑞風能源有聽到鄉親的聲音，也願意跟大家一起為孩子著想。

瑞風能源表示，這段時間地方溝通一直持續進行，也拜訪過不同村里、部落、機關與團體，但也知道仍有許多人希望能直接表達心聲，因此今天特別到現場傾聽。由於案場尚未定案，仍在環評審查階段，沒有任何所謂「上面講好了」的情況；所有程序都必須按部就班，也會把居民的意見完整帶回討論。

許嫺音執行長也強調，不論支持或反對，每一種聲音都是因為在乎家鄉，團隊未來也會繼續拜訪地方、用誠意溝通促成更多說明與參訪機會，讓所有人都能在透明資訊下判斷自己的立場。