　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東枋山風電爭議升溫　瑞風能源盼與鄉親對話

▲枋山獅子反風車自救會在楓港舉辦說明會，瑞風能源團隊送花致意。（圖／瑞風能源提供）

▲枋山獅子反風車自救會在楓港舉辦說明會，瑞風能源團隊送花致意。（圖／瑞風能源提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山獅子反風車自救會今(18)日在楓港舉辦說明會，瑞風能源團隊主動到場，以鮮花與礦泉水祝福活動順利，展現願意尊重、傾聽鄉親心聲的誠意。執行長許嫺音表示，不論支持或反對，大家都是因為在乎家園，公司希望直接面對民意、回應疑慮，並承諾將噪音、風況、生態監測等資料透明公開。瑞風也說明已取消最靠近獅子國中的風機點位，未來會持續以參訪、說明與拜訪方式深化溝通，讓居民在充分資訊下決定自己的立場。

枋山獅子反風車自救會今天在楓港舉辦的說明會，瑞風能源團隊主動到場友善拜訪，除了準備了鮮花與礦泉水送給自救會祝福活動順利進行，表達尊重枋山鄉親的聲音，也期望傾聽鄉親的疑慮，讓大家更加安心。
瑞風能源執行長許嫺音表示，這次過來是來支持枋山的鄉親，無論是反對也好、支持也好，都希望能親自聽聽居民的擔心、心情與期待，並將地方的聲音帶回內部討論，並且期望與反對的居民開啟對話的機會。

許嫺音執行長指出，這段時間期望深化與枋山及獅子鄉民眾的溝通，已經邀請過一百多位鄉民參訪雲林崙背鄉全台最新型的風電案場，民眾如有任何問題也都盡心詳細解答，主要就是期望消減鄉親心中的不安，讓大家更了解風電真實的運作，以及可以為地方帶來的支持與回饋。

針對鄉親最關心的噪音和健康議題，許嫺音執行長表示，許多居民對噪音、健康或生態會有擔心，瑞風能源完全理解，也願意把風況資料、噪音量測、生態觀察等資訊持續公開，讓大家能深入了解，一起做討論。也歡迎想了解的民眾來參與新型案場的參訪，親眼親耳感受最新的風機進步到什麼程度，親身體驗一定可以比聽別人說更加安心。

另外有民眾提出瑞風能源的參訪是用一日遊收買表示居民，許嫺音執行長表示，舉辦參訪活動的目的，是讓鄉親能用自己的眼睛去看現場的生態與環境、聽聽現場的聲音，並非招待或收買。「公司非常重視地方的信任，所以所有參訪都是公開、透明，只為讓居民親眼看到、親耳聽到最新的風機狀況，而不是靠傳言想像。因為風場在250公里外，不協助交通，長輩根本去不了，這是方便鄉親的必要安排，不是收買」。

還有居民說風機會插在獅子國中旁，會影響學生學習，瑞風能源表示，不只在7月已經行文通知主管單位與獅子國中取消離學校最近的一支風機點位，截至11月也已經多次公開表達取消學校旁的風機設置，其他9支風機距離獅子國中都在500公尺以外，期望對鄉親說明，瑞風能源有聽到鄉親的聲音，也願意跟大家一起為孩子著想。

瑞風能源表示，這段時間地方溝通一直持續進行，也拜訪過不同村里、部落、機關與團體，但也知道仍有許多人希望能直接表達心聲，因此今天特別到現場傾聽。由於案場尚未定案，仍在環評審查階段，沒有任何所謂「上面講好了」的情況；所有程序都必須按部就班，也會把居民的意見完整帶回討論。

許嫺音執行長也強調，不論支持或反對，每一種聲音都是因為在乎家鄉，團隊未來也會繼續拜訪地方、用誠意溝通促成更多說明與參訪機會，讓所有人都能在透明資訊下判斷自己的立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AI泡沫破裂「所有公司」都難逃一劫！　Google執行長示警
快訊／毒蛋流向擴大！1萬顆銷至新北　4600顆已售出恐全吃下
外資大砍台股485億元！賣超首位曝
百岳拿下40座！張益誠登山死亡　遺體因大雨困山上
明天中部以北下探15度　周末短暫回暖「日夜溫差大」
先發公告出錯　彭政閔親赴休息室向韓職教頭致歉
快訊／等紅燈被撞翻！女騎士遭硬輾慘死　駕駛跑了
金鐘女星認了「素顏在咖啡廳打工」　被叫成別的藝人…反應曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃園驚爆命案！狠夫持利器活活打死妻　自首遭聲押獲准

屏東枋山風電爭議升溫　瑞風能源盼與鄉親對話

快訊／毒蛋流向擴大！1萬顆銷至新北　4600顆已售出恐全吃下肚

毒蛋風暴擴大！疑新舊蛋混賣　文雅畜牧場老闆遭二度約談

獨／乖乖妹變壞女孩！網紅拍「雄女改造」片　學生炸鍋校方怒告

百岳拿下40座！保七刑大大隊長登八大秀身亡　遺體因大雨困山上

3機車等紅燈被撞翻！自小客「硬催油門」輾過去跑了　1騎士慘死

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

盜領千萬美金！凱基金子公司爆女副理勾結詐團捲款　遭羈押禁見

不滿街友坐躺階梯聊天！放整排防鴿尖刺板　新北無聊男慘了

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

快訊／桃園驚爆命案！狠夫持利器活活打死妻　自首遭聲押獲准

屏東枋山風電爭議升溫　瑞風能源盼與鄉親對話

快訊／毒蛋流向擴大！1萬顆銷至新北　4600顆已售出恐全吃下肚

毒蛋風暴擴大！疑新舊蛋混賣　文雅畜牧場老闆遭二度約談

獨／乖乖妹變壞女孩！網紅拍「雄女改造」片　學生炸鍋校方怒告

百岳拿下40座！保七刑大大隊長登八大秀身亡　遺體因大雨困山上

3機車等紅燈被撞翻！自小客「硬催油門」輾過去跑了　1騎士慘死

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

盜領千萬美金！凱基金子公司爆女副理勾結詐團捲款　遭羈押禁見

不滿街友坐躺階梯聊天！放整排防鴿尖刺板　新北無聊男慘了

快訊／桃園驚爆命案！狠夫持利器活活打死妻　自首遭聲押獲准

廣東國際模特大賽「大媽」爆冷奪冠　全網超傻眼：是選財力嗎

規模4400億00878啟動換股！3進3出　京元電、臻鼎-KY與鈊象入列

踏出關鍵一步！　輝達今拜會蔣萬安遞交T17、18投資意向書

規模千億00940換股！增刪各10檔曝光　剔除群聯

《那些受傷的臉孔》播映揭修復式司法力量　南檢：對話也能縫補傷害

雲霄飛車出軌釀1死9傷！　女遭甩飛「6m高空墜地」恐怖畫面曝

王麟祥健康因素請辭足協理事長　預計45天內完成補選

告五人首叩關金馬「犬青憂吃太多水腫」　雲安一句話超甜！

333份耶誕願望待實現　虎尾心願樹點亮偏鄉孩子希望

【死守餵食器】但凡慢了一秒...都是對橘貓的不尊重

社會熱門新聞

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

水房王獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億

蛇蠍女逼死豐原五口！　內幕曝光

物流車右轉輾騎士亡　驚悚畫面曝

即／保七刑大大隊長登山　陳屍八通關古道

保全幫移電動車害阿婆摔死　女兒獲賠225萬

北科大碩生罹癌身故　妻求償百萬保險吞敗

新北2女互毆「安全帽猛敲」　她還無照酒駕遭警罰

即／女清潔員上班被輾死　父母悲慟認屍

更多熱門

相關新聞

蓋光電板一定要環評　民眾黨團提光電三法修法今拼三讀

蓋光電板一定要環評　民眾黨團提光電三法修法今拼三讀

日前中南部地區沿海因為豪大雨出現光電板漂流之亂，民眾黨立法院黨團今（14日）提出《環境影響評估法》、《發展觀光條例》、《地質法》等修正法案，今下午協商完後將進行表決，有望三讀。民眾黨團總召黃國昌表示，目前台灣光電板設置根本是無法無天，連在水庫架設，竟也不用環評，民進黨只會「一再研議」，但民眾黨不會無止境空等，已提出相關法案修法，積極完善制度，創造環境、農漁民與綠能業者的三贏。

北外環四期環評遭抗議！市府按計畫推工期　3區房價先發酵

北外環四期環評遭抗議！市府按計畫推工期　3區房價先發酵

枋山風電案　屏縣府再次聲明不會同意

枋山風電案　屏縣府再次聲明不會同意

南投縣永續旅遊-永續國際認證推廣說明會11／6雲品登場

南投縣永續旅遊-永續國際認證推廣說明會11／6雲品登場

爆鳳山水庫光電板「菊招標、邁啟用」　高市府再反擊

爆鳳山水庫光電板「菊招標、邁啟用」　高市府再反擊

關鍵字：

枋山風車爭議瑞風能源說明會環評

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面