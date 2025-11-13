國旅明年推「平日每人2千元」住宿補助　每月再抽1200元生日禮

▲交通部長陳世凱今與媒體訪談。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

國旅過去以房價問題最為詬病，為鼓勵民眾平日出遊，交通部長陳世凱今與媒體訪談表示，明年初起將推出平日（周日至周四）住宿補助，第1晚補助800元、第2晚連住抵用1,200元，每月再抽出1000名1200元住宿補助生日禮。

陳世凱表示，國旅有個問題是尖峰及離峰人次差很多，大家覺得房價貴，但其實在周間很便宜，因此明年初將推出為期1年的平日出遊鼓勵機制，提供飯店住宿補助，其中，會推出「國民生日禮」，每月抽出1000名1200元生日禮，可用於生日月住宿折抵，鼓勵民眾生日出去旅遊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據觀光署規劃，明年預計發行平日住宿券，每人最多抵用2晚，第1晚抵用800元、第2晚連住抵用1,200元，鼓勵國人平日出遊、連續住宿。另外，每月將抽出1,000人獲得1,200元生日住宿金，鼓勵於生日月住宿旅遊。

陳世凱也說，明年在企業員工旅遊也有補助方案，若國內旅行業能招攬30人以上企業團體旅遊，每團將補助1萬元。觀光署說明，由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少兩天一夜行程（例假日不超過一天），每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。

此外，近年不少大型演唱會帶動周邊觀光效益亮眼，陳世凱表示，前陣子韓星GD很紅，帶來不少觀光效益，明年也將與演唱會活動合作，像是保留一些票給國外旅行社，用來招攬國外旅客來台，或補助厲害的藝人來台展演，目前已經透過管道跟廠商、經紀公司合作，第一年希望至少有2到3組演唱會、頒獎典禮或展演，至於確切人選要視預算而定。

觀光署也說，明年也將推出遊樂園留宿方案，憑平日任一晚合法旅宿發票，住宿當日與隔日至全台26家觀光遊樂業主題樂園，可享第2天入園門票免費優惠。

針對Taiwan PASS平日國旅優惠方案，觀光署將推Taiwan PASS平日4折優惠，或Taiwan PASS平日加贈每房每晚1,500元住宿抵用金，各限量2萬套。

陳世凱指出，疫情前扣除陸客有910萬人次國際旅客來台，疫後2023年有640萬人次，去年780萬人次，期間成長130至140萬人次，今年截至10月已有680萬人次，超越2023年，期望每年能穩定成長。目前仍希望設定1千萬人次目標，且能年年成長，預估今年會成長幾十萬人次。

陳世凱表示，國旅疫情前有1.7億旅次，疫情最低1.2億旅次，前年2億旅次，去年2.2億旅次，都已經超越疫情前，這幾年成長明顯，今年也一定會超過去年，不是像大家說的國旅崩盤。

他指出，現在國旅一年有8千多億元產值，這幾年國旅產值越來越高，希望變成兆元產業。台灣這幾年經濟不錯，已經比韓國好，跟日本齊平，甚至快要超越日本，匯率也相對高，對國外來說台灣已經是不便宜地方，所以要把質做出來。

陳世凱也說，他光復節期間有去墾丁玩，房價其實確實有點貴，但飯店總經理卻說創下歷年10月最高營收。大家都說墾丁雪崩，跟他的體感溫度不一樣，墾丁街上很多餐廳也都在排隊。