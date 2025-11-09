禁宰禁運令解除！花蓮首日成交483頭毛豬　3項地方補助出爐

▲花蓮縣肉品市場恢復豬隻拍賣，現場交易順利、價格穩定，價格變動不大，顯示市場信心逐步回穩。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央自7日零時起全面解除非洲豬瘟防疫禁運、禁宰措施，全台恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易。花蓮縣肉品市場當日下午2時恢復豬隻拍賣，現場交易順利、價格穩定，平均標準豬價格每公斤101.09元、平均重量143.79公斤，共成交483頭。與禁運前最後一日平均價格101.38元相較，價格變動不大，顯示市場信心逐步回穩。

花蓮縣長徐榛蔚表示，感謝縣內全體養豬農戶、肉商攤販、肉品市場及運輸業者在禁運期間全力配合中央防疫政策，齊心守護花蓮畜牧產業安全。此次能迅速恢復拍賣交易，展現花蓮豬肉產銷體系的高度韌性與良好協作。縣府將持續關注中央補助方案執行情形，並研擬地方補助措施，以減輕業者衝擊、穩定產業信心。

花蓮縣政府農業處長陳淑雯指出，縣府已向相關產業團體了解需求並調查禁運禁宰期間的損失情形，初步規劃三項地方補助方向：1.補助供銷雙方拍賣市場管理費千分之二十，為期15天；2.補助縣內運豬車輛業者，每台1.5至2萬元；3.補助禁運禁宰期間暫停營業、且未列入中央經濟部補助範圍內之傳統肉攤業者，以彌補停業損失。

陳淑雯補充，補助原則將以不與中央補助重疊、且確實因禁運禁宰受損之項目為優先，協助業者渡過經營困境。實際補助內容將由縣府後續公告為準。

花蓮縣政府強調，將持續掌握市場供需與價格變化，協助畜牧業者及承銷單位恢復正常產銷運作，同時保障消費者能安心選購花蓮優質、安全的在地豬肉，攜手推動產業穩健發展。