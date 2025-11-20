　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台海威脅全面升級！中俄「加速軍事合作」聯合軍演　金正恩也參一咖

▲▼ 左起北韓領導人金正恩、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

▲左起北韓領導人金正恩、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁。（組圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本防衛省旗下智庫「防衛研究所」今（20）日公布最新年度報告，直指中國與俄羅斯近年在軍事領域合作加速，尤其在台灣、東海、南海相關議題形成更密切的運作模式，再加上俄羅斯攜手北韓（朝鮮），使「美日韓」與「中俄朝」兩大陣營在東北亞的對立更加明顯，區域安全不確定性持續升高。

根據日媒《時事通信社》、《共同社》，日本防衛省智庫防衛研究所20日公布「中國安全保障報告2026」，分析中國在印太區域的軍事動向。報告首先指出，中俄兩國的軍事合作已呈「常態化」發展，包括聯合軍演、海空聯合巡航等活動，以此對抗由西方引領的國際秩序，背後多與中國關注的台灣及東、南海情勢有關。

報告更強調，俄羅斯在多項議題上協助中國，反而有助於提升中國人民解放軍整體作戰能力。

在台灣問題方面，報告特別提到，自從2022年美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，中國人民解放軍明顯加強在台灣周邊的訓練規模與頻率，並根據台灣內部政治變化與美台關係走向，持續採取「提升活動強度」的態勢。

報告也提到北韓與中俄兩國關係的深化。特別是今年9月在北京舉行的「抗日戰爭勝利80周年」紀念閱兵活動，習近平、普丁、金正恩等三國領導人齊聚，引發日本方面對「中俄朝」可能進一步強化戰略合作的高度警戒。

報告警告，俄羅斯與北韓加速合作，恐將促使北韓進一步提升核武與導彈能力，對區域安全構成更嚴峻的威脅。

另一方面，防衛研究所也分析俄羅斯的動向，指出莫斯科仍將精力優先投入在烏克蘭戰場，並透過「恐怖與威懾手段」試圖動搖歐美對烏克蘭的支持，包括宣布在白俄羅斯部署核武，以及北韓表態願派遣部隊等，都是俄羅斯用以迫使西方國家更謹慎行動的方式。

在中俄關係方面，北京與莫斯科的確在對抗美國與西方上具有共同利益，但也點出兩者仍存在差異，例如中國對俄羅斯入侵烏克蘭的立場上仍保持一定距離。

針對美國川普政府的對中政策，報告引用中國內部專家的看法，指出多數人認為美國的同盟網絡將維持原狀，而在尖端科技領域，美國與其盟友對中國的競爭戰略並不會出現根本性轉變。

《中國安全保障報告》每年發布一次，除了日文版本以外，也同步製作英文與中文版本。防衛研究所強調，報告內容由研究人員以獨立觀點撰寫，並未代表日本政府的官方立場，但反映日本對東北亞地緣政治緊張升溫的深層憂慮。

11/18 全台詐欺最新數據

472 2 5736 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【我皇太子！】男闖總統府管制區狂嗆　大批警一擁而上制伏

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

