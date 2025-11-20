韓渡輪觸礁撞無人島！竟是「船員分心滑手機」惹禍　離譜原因曝光

▲南韓一艘2萬6000噸級渡輪「珍努比亞皇后2號」於19日撞上無人島。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓一艘2萬6000噸級的渡輪「珍努比亞皇后2號」（Queen Jenuvia II）昨（19）日下午從濟州島啟程前往木浦，豈料途中卻撞上全羅南道新安郡長山島附近一座無人島，造成船體約一半觸礁。當局發現，疑似因一等航海士分心滑手機、未能及時轉向，才會造成渡輪撞上無人島。事故發生後，航運公司宣布暫停運航該航線，配合海警展開調查。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，珍努比亞皇后2號當時共載有246名乘客、21名船員與118輛乘客車輛。海警調查發現，事故水域為航線密集的狹水道，通常不宜完全依賴自動航行裝置。然而，一等航海士在應手動操控的區段，卻仍將船舶交由自動導航系統操作，未能掌握適當轉向時機，導致船體撞上竹島（無人島）。

船長當時不在駕駛室，而一等航海士亦是首名通報事故的船員。該名航海士向海警坦承，「為了停靠木浦港，在抵達竹島之前，必須轉向將近90度，但卻錯過（轉向）時機，才會導致撞上竹島。」

最新消息指出，目前木浦海洋警察署已經依過失致傷等罪嫌，緊急逮捕40多歲韓籍一等航海士A某、40多歲印尼籍掌舵手B某。A某坦承，事發當時他正在滑手機「搜尋新聞」。

乘客回憶事故瞬間，「先是『砰』一聲巨響，船隻劇烈晃動，感覺像人生走馬燈般」，不少人驚慌失措。為了安全起見，乘客穿上救生衣，在海警協助下登上救援艇，部分乘客在登岸後仍心有餘悸。

家屬聞訊迅速趕到碼頭，與乘客緊抱相擁，表達鬆一口氣的情緒。部分乘客反映，事故初期缺乏船內廣播與有效指示，船員僅透過簡單廣播要求乘客「集合等待」，未能立即安撫驚慌情緒，宛如2014年世越號船難翻版。

海警指出，初步調查顯示事故主因為航行過失，相關人員將面臨刑事處分。事故發生的狹水道航線必需高度警戒，船舶不應全程依賴自動導航系統，而此次事件正凸顯航行安全管理的重要性。雖然事故未造成重大傷亡，但27名乘客因撞擊感到身體疼痛，部分乘客仍需在旅館休息以恢復情緒。

事故發生後，船隻在約9小時後自力靠港至木浦碼頭。航運公司協助乘客下船並分批卸下車輛與貨物，部分乘客暫時安置在公司提供的住宿設施。公司表示，將配合海警完成事故調查，並承擔必要責任。海警已開始對船體展開全面檢查，包括監視器影像、航行記錄裝置及船體內外部調查，待調查完成後，船隻將送至附近造船廠進行安全檢查與維修。