日中關係緊張「台人能做什麼？」　他給3答案：不用操這個心

▲許多台灣人喜歡去日本旅遊。（資料照／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日本首相高市早苗因「台灣有事」言論，導致日中關係緊張。媒體人黃暐瀚就表示，若日本被中國全面抵制，支持台日友好的台灣人可以做什麼？政治的事情交給政治人物煩惱，老百姓就多買日貨、多旅遊就對了。

「越是激情，越要冷靜！」媒體人黃暐瀚在臉書上發文表示，感動日本前首相安倍晉三的「台灣有事、日本有事」言論，也驚訝任首相高市早苗的「有話直說」，不過現在中日關係緊張，若被全面抵制時，支持台日友好的台灣人可以做什麼？

黃暐瀚列出3點，分別是台日友好，開心旅遊；再來是加強合作，多買日貨；最後是冷靜溫和，不要仇恨。黃暐瀚說，「只要台海沒有『被入侵』，就不會影響『區域穩定』，也就不會發生『存立危機事態』，自然不需動用『集體自衛權』」。

黃暐瀚也說，政治的事情就交給政治人物煩惱，老百姓就不用操心了，畢竟操心也沒用，現在不妨多買日貨、多去旅遊就對了。他也呼籲，如果網路上，大家的看法不同，其實也不用爭執、惡言相向，「務必理解別人有跟你看法不同的自由。面對『異見』時，減少謾罵、降低仇恨，就是最好的方法」。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「機票買下去就對了」、「帶孩子衝一波日本」、「日本太危險了，我們去就好」、「考慮跨年來去北海道一遊」、「很認同暐瀚說的，面對異見，務必理解別人可以擁有不同看法的自由，減少謾罵降低仇恨」、「耶耶我超愛日本」、「感恩高市早苗」。