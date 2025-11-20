　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本輿論擔憂中國繼續施壓　北京恐以「限制稀土出口」當籌碼

▲▼中國,稀土。（圖／VCG）

▲中國可能以「限制稀土出口」為籌碼向日本施壓。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

隨著日本首相高市早苗針對「台灣有事」提及行使集體自衛權可能性後，日中關係急速降溫。中國政府宣布再次禁止日本水產物進口，並停止日本牛肉進口協議，顯示雙方經貿摩擦持續升級。日本國內輿論更擔憂，中方可能進一步限制稀土出口，衝擊半導體產業供應鏈。

日媒《時事通信社》指出，中國政府昨（19）日透過正式外交管道通知日本，禁止日本產水產品出口到中國市場。中國原本計畫恢復自2023年福島核廢水（核處理水）排放事件後被禁止的日本水產品進口，並在本月5日首次進口北海道產帆立貝6公噸，結束近兩年的禁令。然而，高市早苗7日針對台灣有事發表言論後，中方態度立即轉變。

日媒《共同社》則指出，日本原本協商恢復向中國出口牛肉的計畫，也因此被中方叫停。

中國外交部發言人毛寧表示，日本應對出口到中國的水產品承擔監督責任，保證品質與安全，但日本目前尚未提供必要的技術資料。毛寧指出，高市早苗的言論引發中國民眾強烈反彈，「現階段日本水產品即便出口，中國市場也恐無需求」，警告若日方不撤回相關言論，中方將採取強硬對抗措施。

此次事件是中國再度祭出經濟與文化制裁，包括勸阻暫勿赴日旅遊與留學，以及延後日本電影上映。日本媒體與業界人士擔憂，中方下一步可能動用更關鍵的經濟手段，包括限制稀土出口，稀土是半導體與高科技產業的重要原料，若受限則恐將直接影響日本科技製造業。

▲日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）、中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）18日會談未見實質成果。（圖／路透）

▲日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（左）、中國外交部亞洲司司長劉勁松（右）會談。（圖／路透）

另一方面，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰亞與中國外交部亞洲局長劉勁松會面時，劉勁松以中山服亮相，神情冷峻、雙手插口袋，以高姿態俯視金井正彰，隨後金井微微低頭。

日媒《每日新聞》分析，中方此舉屬於「宣傳戰」的一部分，旨在向國內外傳達掌握事態主導權的訊息。《時事通信社》則指出，金井當時正在傾聽口譯人員翻譯，因此才會看起來像是在向中方人員低頭。

日本政府強烈表示不滿，內閣官房長官木原稔指出，中方未與日方妥善協調便安排媒體採訪，已向中國提出交涉。根據日媒《朝日新聞》，日本正尋求與中國領導階層的溝通管道，希望在G20峰會中，尋求與中國總理李強接觸的機會，但中方明確表示「並無會面安排」。

11/18 全台詐欺最新數據

「我們來衝一下」！　林佳龍喊話國人拚今年赴日人數超越中客

「我們來衝一下」！　林佳龍喊話國人拚今年赴日人數超越中客

日中關係緊張，中國對日本祭出一連串政策與禁令，包括呼籲中國人不要去日本旅遊留學，更禁止進口日本水產品。不分朝野立委均關切此事，外交部長林佳龍今（20日）表示，我方支持日相高市早苗的硬派政策與戰略，「問題在中國」，呼籲國人赴日旅遊、購買日本產品，並打卡分享日本美食等，以實際行動支持日本，「我們來衝一下！」期待年底前台灣赴日觀光客能超越中國遊客。

日中關係緊張！台人能做什麼？　他給3答案

日中關係緊張！台人能做什麼？　他給3答案

台海威脅全面升級　中俄「加速軍事合作」

台海威脅全面升級　中俄「加速軍事合作」

他喊日本有流感+熊害　林氏璧用數據回應

他喊日本有流感+熊害　林氏璧用數據回應

陸客抗日轉飛南韓觀光　韓網崩潰：拜託別來

陸客抗日轉飛南韓觀光　韓網崩潰：拜託別來

日韓要聞稀土日本台灣有事高市早苗金井正彰劉勁松

