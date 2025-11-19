洪秀柱會宋濤：擔任黨主席壯志未酬　盼鄭麗文有「一番作為」

▲宋濤於四川成都會見洪秀柱。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／成都報導

國民黨前主席洪秀柱抵達四川成都參加涉台活動，今（19）日傍晚先和大陸國台辦主任宋濤舉行會見。洪秀柱於開場時表示，她當年擔任黨主席時曾修改國民黨黨章、加入和平政綱，「深化九二共識的目標就是開始行動了」，遺憾任期太短、壯志未酬，她因而期盼國民黨新任黨主席鄭麗文將來能夠真正有「一番作為」。

洪秀柱將出席明日開幕的第五屆「攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動」。該活動由大陸國台辦旗下海峽兩岸關係研究中心與台灣統派團體共同舉辦，據國台辦稍早介紹，「將圍繞抗戰勝利和台灣光復、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一交流研討」。

在出席活動之前，洪秀柱今日傍晚先與宋濤舉行會見。出席會見的台灣人士還有新黨主席吳成典、中華統一促進黨總裁張安樂、統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林、新黨成員王炳忠等；大陸方面則有國台辦副主任吳璽、秘書局長王冰、新聞局長陳斌華、港澳局長張晗、交流局長李京文、聯絡局長楊毅等官員與會。

▲台下有多位台灣統派人士參加會見。

洪秀柱於開場時表示，今年是抗戰勝利80周年，四川是非常特殊的地方，有一句話叫「無川不成軍」，四川約350萬人投入戰場當中，陣亡將士26萬，傷亡不計其數。她說，四川尤其成都在抗戰當中負起相當大的責任，今天在此參加活動，意義特別深重。

洪秀柱接著提到，今早與四川省委書記（王曉暉）會談時，她特別強調要銘記歷史，當年成都守住許多國家機構和學校單位，還有文化人士到此傳承了中華文化的薪火，讓民族精神在烈焰當中淬煉成鋼。她強調，銘記歷史不是懷舊，銘記歷史才知道我們為什麼能夠站穩，為什麼能夠走到今天。

洪秀柱還提到要「守護家園」，她說，守護的不只是這一塊土地，還有中華文化、民族情感的根脈，還要守護兩岸人民、兩岸同胞回家的心。銘記歷史是捍衛成果，捍衛成果去守護家園，而守護家園更要守護兩岸共同未來要開創的光明前景。

對於宋濤提及反對台獨、堅持九二共識，以及十五五計劃提及「推進祖國統一大業」，洪秀柱回憶，她擔任黨主席時曾修改國民黨黨章，把和平政綱放在裡面，「而且我特別知道深化九二共識，深化九二共識的目標就是開始行動了」，但是很遺憾任期實在太短，所以有點壯志未酬，沒有辦法有更進一步的進展。

洪秀柱接著勉勵，最近國民黨也換了黨主席（鄭麗文），「我們希望這個高挑178公分的女性黨主席，能夠將來真正有一番作為」。

▼吳成典（右）、張安樂（中）等人參加同場會見。