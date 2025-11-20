　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白峰會　鄭麗文送瓷盤、黃國昌回水泥燈！背後意義曝光

▲▼ 藍白主席高峰會談,黃國昌,鄭麗文。（圖／記者徐文彬攝）

▲藍白主席高峰會談，鄭麗文送上藍白鵲陶瓷盤。（圖／記者徐文彬攝）

記者許力方／台北報導

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌展開主席高峰會談，鋪陳藍白合作第一步，鄭麗文上任以來首次藍白會談，送上了一對台灣藍鵲造型的鶯歌陶器，背後意義象徵著「藍白共行」，至於黃國昌則回贈一盞燈，象徵「照亮台灣」。

鄭麗文19日下午身穿灰色洋裝、黑色外套出席，黃國昌則是純黑西裝，並別上KP徽章，兩人在幕僚陪同下一同輕鬆進場。國民黨出席陣容包括鄭麗文、李乾龍、李哲華、吳宗憲與傅崐萁；民眾黨則由黃國昌、周瑜修、黃成峻、賴香伶及陳智菡代表。會談約一小時後，由2黨主席聯合受訪，雙方互相帶了禮物贈送。

▲▼黃國昌送鎢絲燈。（圖／台灣民眾黨）

▲黃國昌挑選的燈具。（圖／台灣民眾黨）

鄭麗文代表國民黨特別送上見面禮，是藍色、白色的「台灣藍鵲」陶瓷圓盤，由副主席兼秘書長李乾隆特別到鶯歌訂製的，背後寓意代表鵲上枝頭、喜上眉梢，「藍白共行」帶來好兆頭，非常喜氣，同時也代表他們共同的願望，就是「台灣一定要贏。

黃國昌則準備了一盞燈回贈，選得是台灣本土藝術家，用水泥當作底座，製作的鎢絲燈，象徵基礎只要打得穩固，才能蓋起高樓，而燈則代表台灣昏暗不明的時刻，民眾黨用誠心誠意與國民黨，要給台灣一個光明的未來，共同點亮一盞燈。

▼黃國昌回贈水泥鎢絲燈。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 藍白主席高峰會談,黃國昌,鄭麗文。（圖／記者徐文彬攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本將重啟「全球最大核電廠」
賓賓哥又闖禍！　校方、家長全氣炸
青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白
全台跌1字頭只剩「這地方」　再冷一天！3波變天冷熱接力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍白峰會　鄭麗文送瓷盤、黃國昌回水泥燈！背後意義曝光

台積電帶動外派潮！國人海外工作66.6萬人　赴美13.7萬人創新高

台積電老將傳帶走2奈米機密　國科會最新回應：難靠單一員工複製

「有病的是講我們有病的」　龔明鑫數據反擊：台灣經濟應是模範生

賴清德誓言實現WHO「8020」願景　80歲國人保有20顆以上自然牙

觀察／鄭黃會淪「罵賴大會」　藍白合方案難產怎凝聚厭綠民心？

藍白高峰會成批鬥大會　民進黨：這樣的藍白合不會成為主流民意

豐益被列黑名單卻攬三軍近億標案　顧立雄：再跟工程會探討來限制

民進黨彰化縣長4人「類初選」　預計12月底確定提名人選

歐洲媒體關心鄭麗文「普丁非獨裁者」言論　蕭美琴：完全不認同

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

國軍會驅離釣魚台周邊活動共軍？　顧立雄：進入我應變區都會處理

騎士等紅燈慘死！駕駛「催油門輾人落跑」棄車逃逸　警全面緝凶

胡瓜誤觸籃籃胸部遭炎上　郭忠祐還原現場：是角度問題

國防手冊印製費4279萬遭疑規避備查　顧立雄：沒有這情形

涉北市精舍命案出庭不答「愧疚嗎」　李威夫妻拒認罪11／25齊作證

藍白峰會　鄭麗文送瓷盤、黃國昌回水泥燈！背後意義曝光

台積電帶動外派潮！國人海外工作66.6萬人　赴美13.7萬人創新高

台積電老將傳帶走2奈米機密　國科會最新回應：難靠單一員工複製

「有病的是講我們有病的」　龔明鑫數據反擊：台灣經濟應是模範生

賴清德誓言實現WHO「8020」願景　80歲國人保有20顆以上自然牙

觀察／鄭黃會淪「罵賴大會」　藍白合方案難產怎凝聚厭綠民心？

藍白高峰會成批鬥大會　民進黨：這樣的藍白合不會成為主流民意

豐益被列黑名單卻攬三軍近億標案　顧立雄：再跟工程會探討來限制

民進黨彰化縣長4人「類初選」　預計12月底確定提名人選

歐洲媒體關心鄭麗文「普丁非獨裁者」言論　蕭美琴：完全不認同

曾牆上貼香蕉！義大利藝術家再掀話題　「18K金馬桶」拍出3.77億

「5個方法」讓你減少疲憊感　起床一杯溫水喚醒大腦

藍白峰會　鄭麗文送瓷盤、黃國昌回水泥燈！背後意義曝光

中日關係緊張新焦點　賴瑞隆、蔡秉璁籲高雄民眾用行動支持日本水產

冰透紫引爆彩妝潮流 ！IU代言薰衣草紫唇膏仙氣爆棚

山上徹也守大哥遺體哭崩「都我錯」　安倍遇刺案凶嫌妹曝家庭悲劇

禁止帶「磅秤」量寶可夢卡包！美零售商祭重罰「永久不准入店」

福斯「T-ROC R性能旗艦」現身！挾328匹馬力＋四驅瞄準鋼砲級距

陶晶瑩批范姜彥豐直播行為！　親向本人道歉：做了錯誤判斷

政治熱門新聞

怎麼看待鄭麗文、黃國昌下午會談？　前黨主席朱立倫6字回應

高雄運動員爆穿中國隊服赴陸出賽！

台積電老將傳帶走機密　國科會最新回應

國人赴美工作13.7萬人　創新高

鄭麗文送盤、黃國昌回燈！背後意義曝

2026藍白比民調　鄭麗文：若不服輸就會黨紀處理

吳伯雄指若許信良做決策不會發起罷免　朱立倫讚許改變台灣民主

板南線大站天花板通風口積灰發霉　王欣儀批北捷：稽核制度失靈

經長駁「台灣病」：經濟表現應是模範生

賴清德誓言實現WHO「8020」願景　80歲國人保有20顆以上自然牙

蔡壁如喊該讓就讓！李乾龍：選民說了算

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

觀察／鄭黃會淪罵賴大會　藍白合方案難產怎凝聚厭綠民心？

台灣民意民調／四成七國人不滿卓榮泰　內閣深陷執政困境難以自拔

更多熱門

相關新聞

洪秀柱會宋濤：擔任黨主席壯志未酬　盼鄭麗文有「一番作為」

洪秀柱會宋濤：擔任黨主席壯志未酬　盼鄭麗文有「一番作為」

國民黨前主席洪秀柱抵達四川成都參加涉台活動，今（19）日傍晚先和大陸國台辦主任宋濤舉行會見。洪秀柱於開場時表示，她當年擔任黨主席時曾修改國民黨黨章、加入和平政綱，「深化九二共識的目標就是開始行動了」，遺憾任期太短、壯志未酬，她因而期盼國民黨新任黨主席鄭麗文將來能夠真正有「一番作為」。

宋濤再批高市早苗：歷史不容翻案　挑釁必將自取滅亡

宋濤再批高市早苗：歷史不容翻案　挑釁必將自取滅亡

觀察／鄭黃會淪罵賴大會　藍白合方案難產怎凝聚厭綠民心？

觀察／鄭黃會淪罵賴大會　藍白合方案難產怎凝聚厭綠民心？

歐洲媒體關心鄭麗文「普丁非獨裁者」言論　蕭美琴：完全不認同

歐洲媒體關心鄭麗文「普丁非獨裁者」言論　蕭美琴：完全不認同

黃國昌稱被蘇巧慧鼓勵「選到底」　本人打臉：就是準備好一對一

黃國昌稱被蘇巧慧鼓勵「選到底」　本人打臉：就是準備好一對一

關鍵字：

藍白峰會鄭麗文黃國昌民眾黨國民黨台灣藍鵲藍白合

讀者迴響

熱門新聞

房仲二寶爸激戰女業務「一周六次」！她嬌喊：你晚上量體重會變瘦

LINE「15款免費貼圖」限時下載！啊兔、只會說OOO的鵝

青龍獎／孫藝真奪影后！甜喊「玄彬本名」告白：我世上最摯愛的男人

嬤行動不便只能在門口　店員1動作暖哭網

再冷一天！全台跌1字頭只剩「這地方」

廣島恐怖異象　史上大規模牡蠣死亡

台積電洩密？前工程師：非常棘手

輾殺女騎士惡駕駛逃26小時　落網畫面曝

美股3大指數開高走高　台積電ADR漲1.52%

青龍獎／玄彬奪影帝！　台下緊擁孫藝真放閃：老婆就是我的力量

國中女兒遭霸凌　母控校方冷處理

賓賓哥突襲國中演講硬開直播　校方、家長全氣炸

天道盟正義會大哥嫁女兒　政商黑白逾千人同賀

明再探12℃　下波變天時間曝

籃籃遭胡瓜誤觸胸部惹議

更多

最夯影音

更多
曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光
許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

大陸人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面