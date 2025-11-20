藍白峰會　鄭麗文送瓷盤、黃國昌回水泥燈！背後意義曝光

▲藍白主席高峰會談，鄭麗文送上藍白鵲陶瓷盤。（圖／記者徐文彬攝）



記者許力方／台北報導

國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌展開主席高峰會談，鋪陳藍白合作第一步，鄭麗文上任以來首次藍白會談，送上了一對台灣藍鵲造型的鶯歌陶器，背後意義象徵著「藍白共行」，至於黃國昌則回贈一盞燈，象徵「照亮台灣」。

鄭麗文19日下午身穿灰色洋裝、黑色外套出席，黃國昌則是純黑西裝，並別上KP徽章，兩人在幕僚陪同下一同輕鬆進場。國民黨出席陣容包括鄭麗文、李乾龍、李哲華、吳宗憲與傅崐萁；民眾黨則由黃國昌、周瑜修、黃成峻、賴香伶及陳智菡代表。會談約一小時後，由2黨主席聯合受訪，雙方互相帶了禮物贈送。

▲黃國昌挑選的燈具。（圖／台灣民眾黨）



鄭麗文代表國民黨特別送上見面禮，是藍色、白色的「台灣藍鵲」陶瓷圓盤，由副主席兼秘書長李乾隆特別到鶯歌訂製的，背後寓意代表鵲上枝頭、喜上眉梢，「藍白共行」帶來好兆頭，非常喜氣，同時也代表他們共同的願望，就是「台灣一定要贏。

黃國昌則準備了一盞燈回贈，選得是台灣本土藝術家，用水泥當作底座，製作的鎢絲燈，象徵基礎只要打得穩固，才能蓋起高樓，而燈則代表台灣昏暗不明的時刻，民眾黨用誠心誠意與國民黨，要給台灣一個光明的未來，共同點亮一盞燈。

▼黃國昌回贈水泥鎢絲燈。（圖／記者徐文彬攝）

