備戰2026藍白智庫對接　李鴻源盼做台灣智庫

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨日（19日）進行會談，黃國昌拋出藍白兩黨智庫對接提案，鄭麗文表明將徵詢內政部前部長李鴻源組成相關團隊。對此，李鴻源證實有收到徵詢，也期盼未來團隊成形之後不僅是國民黨的智庫，還是台灣的智庫，只要有需求都可以來請教。

▲李鴻源期盼國民黨智庫能發展為台灣的智庫。（資料照／記者湯興漢攝）

黃國昌在19日的「以行動顧台灣—主席高峰會談」中，拋出藍白智庫對接、請益提案。鄭麗文也回應，智庫平台本來就是要發揮這樣的功能，希望納入各種不同專業，重要政策不只要專家，更不能閉門造車，她已與李鴻源討論過，希望對方能幫忙組成相關團隊。

鄭麗文表示，她希望該團隊對於具體區域、地方政府的政策或是建設，能夠提出相關願景跟藍圖，再結合各種領域人才，不僅有專業前輩協助，同時也是讓台灣年輕人大試身手的平台，「中小企業真的憂心忡忡，希望可以點一盞明燈。」

根據《聯合新聞網》報導，李鴻源證實有收到鄭麗文徵詢是否願意出任國民黨智庫副董事長，他認為台灣有很多迫切問題需要解決，例如能源、防災，若未來團隊成形，希望不只是國民黨的智庫，還能成為台灣的智庫，只要有需求，不分黨派都可來求助。