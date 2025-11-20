　
政治

吳思瑤直言鄭麗文、黃國昌「合作不會成功」　原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文昨日（19日）進行主席高峰會，這也是鄭麗文上任以來首次的藍白會談。不過，民進黨立委吳思瑤以20字總結鄭黃會，「各自拉抬，各取所需。互相利用，各懷鬼胎。如此而已。」直言兩人都有豐富的背叛履歷，2026選舉是否有望藍白合，她覺得言之過早。

▲▼國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌握手。（圖／翻攝直播）

▲鄭麗文（右）上任之後，19日首次進行藍白會談。（圖／翻攝ETtoday直播）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日進行「以行動顧台灣—主席高峰會談」，會談中雖然沒有觸碰2026年地方選舉提名深水區，但在會後媒體聯訪時，鄭麗文被問到藍白如何產出適合人選，她表示，民調是不可或缺的部分，如何進行要看未來具體的提名作業，才會有具體答案，如果惡意破壞或是願賭不服輸，將依黨紀、家規處理。

民進黨立委吳思瑤19日在臉書發文點評鄭黃會，並以20字總結，「各自拉抬，各取所需。互相利用，各懷鬼胎。如此而已。」她指出，會中鄭黃兩人不僅聯手批鬥民進黨，閃避爭議也是有志一同，「鄭麗文親中媚共路線、一國兩區主張，民眾黨全買單？黃國昌狗仔偷拍、涉及貪瀆，國民黨都背書？」

而對於2026選舉是否有望達成藍白合，吳思瑤認為言之過早，畢竟這件事情並非黨主席一人說了算，除了縣市首長選舉，議員布局的兩黨競合都是牽一髮而動全身，都有黨內壓力需要面對，鄭麗文還未坐穩黨主席之位，黃國昌的地位也不穩固，兩人私相授受利益交換，難保黨內沒有異議，況且兩人都有豐富的背叛履歷，「今天山盟海誓，明天推翻共識，也不足為奇。」所以她的結論就是，「只有政治利害，沒有理念路線。為合作而合作，不會成功。」

雖然沒有太關注，但還是談談鄭黃會的幾點觀察： 各自拉抬，各取所需。 互相利用，各懷鬼胎。 如此而已。 ⚠️極盡互誇互捧之能事，矯情又肉麻，讓人不禁雞皮疙瘩掉滿地 ⚠️聯手批鬥民進黨，扭曲事實、顛倒是非，真是厲害了兩位法律人，睜眼說瞎話...

吳思瑤發佈於 2025年11月19日 星期三
11/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嘉義書記官偷摸「越式洗頭小姐」　議員妻道歉
才喊台灣搶走晶片生意　川普突轉貼黃仁勳3句話
冷沒多久今白天回溫！　南部上探30度
阿嬤想買衣行動不便「只能在門口看」　NET店員1動作暖哭百萬
Gemini 3好評Alphabet股價漲近3％創新高！　盤
今晨最低12.8度！　「雨終於停了」時間曝光
川普：美國晶片產業被拿走　我不怪台灣
快訊／輝達Q3營收近1.8兆創新高！年增飆62％　盤後漲逾4

