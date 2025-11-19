　
國際

日本大分大火「狂燒20小時」1死！火勢飄過海　170建築燒毀

▲▼ 日本大分大火狂燒20小時。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本大分大火燒毀170棟建築。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本大分市佐賀關地區住宅區18日晚間起火，因強風助長，火勢不斷蔓延，狂燒超過18小時，甚至跨海延燒至1.4公里外的無人島，災情持續擴大，至少造成170棟房屋燒毀，燃燒面積達4萬8900平方公尺，1人死亡。

根據《日本放送協會》報導，警消18日傍晚5時45分左右接獲當地居民通報稱，「有房子起火燃燒」後，由於起火地點位處大分市佐賀關，受到地理特徵影響，火勢在強風助長下迅速擴散。

根據大分縣災害對策本部最新統計，大火已吞噬超過170棟建築物，燃燒面積達4萬8900平方公尺，相當於近7座足球場大小。有一名76歲的男子失聯，而警消則在19日發現一人無生命跡象倒臥在該名男子的住家，但無法確認死者性別與年齡，接下來仍須調查是否就是該名失蹤者。另有一名50多歲女性受到輕微燒傷，目前已經送醫治療。

▲▼ 日本大分大火狂燒20小時。（圖／達志影像／美聯社）

▲大分大火狂燒20小時，至今仍能看到白煙竄出。（圖／達志影像／美聯社）

大火徹夜狂燒近20小時，救火行動仍在繼續，雖然看不見明顯火勢，但現場仍不斷竄出濃煙，消防人員不敢大意。此外，由於火勢已跨海蔓延，因此大分縣政府第一時間啟動災害救助法，請求陸上自衛隊投入救災行動。

防衛省接獲請求後，19日上午從佐賀縣陸上自衛隊目達原駐屯地派遣一架UH1直升機協助滅火行動。

災情最令人震驚的是，火勢竟然飄洋過海，延燒到距離現場1.4公里外的鳶島無人島，該島至少5公頃面積陷入火海。NHK今晨以無人機空拍災區畫面顯示，多棟建築物燒毀倒塌，現場仍冒出白煙，部分區域依然可見火光。

截至19日，共有108戶家庭、167名居民疏散至附近的公民館避難，災區約350戶停電。

 
11/17 全台詐欺最新數據

根據《共同社》報導，中國政府19日單方面通知日本政府，將停止進口日本出口的水產品。

關鍵字：

大分火災住宅火災強風火勢無人島日韓要聞

