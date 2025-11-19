力挺高市「台灣有事」答辯！　沖繩石垣市長：我們也會受害

▲與那國島位在日本最西端，距離台灣111公里，比起沖繩縣石垣的117公里、那霸509公里都還要近。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會中指出，「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存立危機事態」。對此，沖繩縣石垣市長中山義隆18日表示，若真發生台海衝突導致海上封鎖，石垣市與與那國町都將受到波及，確實具有存立危機事態的要素，並強調「能理解首相的答辯」。

根據《八重山日報》報導，中山義隆指出，石垣市地理位置靠近台灣，又轄有尖閣群島（釣魚台列嶼），若台海局勢升溫，當地勢必首當其衝。他也提到，首相過去多次強調「要守護海上航線（Sealine）」，因此這番答辯應是在台灣海峽遭封鎖時，表明政府將確保航線安全。

依照日本政府目前研擬的「台灣有事」避難計畫，包含石垣市在內的先島群島居民，將全數撤離至九州及山口各縣。中山義隆則坦言，若真面臨戰事，地方政府的角色與支援體系都將面臨嚴峻考驗。

石垣市與台灣宜蘭縣蘇澳鎮為姊妹城市，中山市長長期在社群平台上直言「台灣是一個國家」。他重申，即使台灣未被聯合國承認，但從經濟、法律、政治面向來看，「基本上已具備國家的形態。」

至於中國日前呼籲民眾暫時避免赴日旅遊，中山義隆回應，目前尚未聽聞對石垣市造成影響。

談及10月上任的高市政權，他則正面評價經濟對策與政策決斷力，認為整體「正朝日本更好的方向發展」，並期待中央政府針對離島提出更多支援措施，「既然要守護海上航線，也希望能對國境離島給予實質支援。」