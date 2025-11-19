國民黨高喊「一國兩區」　綠觀察藍白會：看民眾黨是否照單全收

▲民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢、林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）下午將進行公開會面，商討藍白兩大在野黨未來的合作事宜，這場「高峰會」是兩黨新任領袖首次正式互動。而近日，包含鄭麗文祭拜共諜、喊出「我是中國人」，國民黨副主席蕭旭岑更強調國民黨新主席兩岸路線「一國兩區」。對此，民進黨表示，2位主席下午就要會面，想必大談「藍白合」，但想問問黃國昌，國民黨這些主張，都同意嗎？

國民黨主席鄭麗文說過，「解放軍圍台是保護台灣」、「和平統一，兩岸中國人有能力做得到」、「我是中國人」。當選國民黨主席後，鄭麗文更馬上以國民黨黨主席的身分，出席統派團體祭悼共諜的活動。

民進黨表示，國民黨副主席蕭旭岑則是馬英九的代理人，為馬英九規畫了一趟又一趟訪中行程。擔任國民黨副主席後，蕭旭岑在接受專訪時，直接說國民黨新主席的兩岸路線，要強調「一國兩區」才能「確保兩岸有共同的政治基礎」。意思是，「我們跟對岸要當同一國？台灣要變成第二個香港嗎？」

民進黨指出，更別提近期國民黨其他高層各種荒謬的言論：國民黨副主席張榮恭一上任就跑去中國見國台辦主任宋濤，大談「我們在台灣每一個人都姓中國姓，都講中國話」；國民黨中常委、中國配偶何鷹鷺身穿毛澤東頭像衣服，高調主張「早日統一，這就是我的宗旨，我的責任」。

民進黨質疑，對於國民黨高層這些毫無下限親中、舔共的行徑，以及種種自我矮化、忽視主權、心懷統一的發言，民眾黨要照單全收嗎？「黃國昌主席，Yes or No，請回答」。

