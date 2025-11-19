　
    • 　
>
政治

黃國昌、鄭麗文今會談！藍白能否正視2024裂痕　關乎在野合作

▲▼民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢、林敬旻攝）

▲民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢、林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）下午將進行公開會面，商討藍白兩大在野黨未來的合作事宜。這場「高峰會」不只是兩黨新任領袖首次正式互動，兩陣營在2024年選舉的因隔閡摩擦而分裂，在經過一年多下來立法院互動、大罷免合作，雙方對於合縱連橫、乃至於合作可以帶來的成果，都有了更深的認知，也讓此次會談更受矚目。

回顧2024年總統大選，「藍白合」炒作大半年後，最終迎來的卻是台北君悅酒店公開決裂。當時會議被外界揶揄成「五漢廢言」仍歷歷在目，藍白舉著合作大旗卻充滿各自算計，不只雙方的支持者失望，兩黨也從「期待合作」演變成「分裂」各自為政。

當時，國民黨認為民眾黨反覆不定、未能遵守承諾，民眾黨則認為國民黨老大心態、不甘被認為只是附庸配合的第三黨。這些認知的差異，最終讓藍白走向各自為政的道路；而從選舉結果來看，賴清德558萬票僅4成得票率，侯友宜467萬約3成3得票率、柯文哲369萬約2成6得票率，多少讓支持者對於在野整合失敗感到惋惜。

如今，兩黨新任領袖都已上台，若真有誠意要合作，雙方不能只是「翻頁」，而是要正視過去那段爭執帶來的裂痕。這一年多下來，選舉結果呈現出賴清德得票未過半的少數執政，後續到立法院朝野攻防成果、「反惡罷」大成功的成績，在在都顯示在野黨合作的必要性。

這段時間下來，藍白陣營在合作一事上，雙方嘗過失敗的前車之鑑、也看到了和衷共濟帶來的成功。這次會談能否進一步推進合作範圍各界當然關注，但這都是後話，開頭的關鍵仍在於，雙方能否正視過往裂痕、開放心胸化解各自疑慮，否則再多的會談也都無濟於在野合作。

11/17 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

黃國昌鄭麗文藍白合2026大選

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

