將與黃國昌會談　鄭麗文：盼藍白合加速進行、國民黨獲全面勝利

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）下午將舉辦高峰會談，秉持「以行動顧台灣」的核心精神。鄭麗文主持中常會表示，自己上任後非常重視在野合作，希望藍白合作能配合明年大選，加速腳步進行，必定希望為國民黨獲得最多的席次、最大的得票、全面的勝利，為了確保在野力量都能夠勝選，那藍白合便是很重要的工作，過程中國民黨釋出很大的善意，也同時感受到民眾黨也回應相同的期待。

鄭麗文說，在社會高度關注下，今天中常會臨時提前召開，是因為等等要跟民眾黨主席黃國昌會面，自己上任後非常重視在野合作，立法院分分秒秒都在備戰，藍白在國會有很多並肩作戰的情誼，未來大選也需要這樣的情誼，「今天是第一次會談，我本來希望去他們辦公室禮貌性拜會，但他們也很客氣，因為海內外媒體關注，因此要找比較大的場地，由我跟副主席李乾龍、副秘書長李哲華、文傳會主委吳宗憲跟黨團總召傅崐萁，做第一次拜會跟會面，總計一小時，會後聯合受訪二十分鐘」。

鄭麗文強調，今天的會談重點除了寒暄，國民黨方面也準備了禮物，是由李乾龍在鶯歌用心訂製的一對台灣藍鵲、白鵲，非常喜氣，喜上眉梢！希望藍白都要贏！也會談到這個時機點上，兩大在野黨為何有誠意的談合作？明年地方政府選舉要如何符合台灣民眾的期待？要如何保護台灣民主憲政跟確實落實地方自治，希望今天雙方能夠展現合作善意，在野黨要不負眾望，成為守護台灣民主、台海局勢的定海神針。