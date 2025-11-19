藍中常委喊「早日統一」遭開鍘　民進黨團諷雙標：不敢動鄭麗文

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨中常委、中配何鷹鷺日前在抖音大談統一言論，更穿上印有毛澤東圖像的衣服，引發熱議，國民黨考紀會18日召開會議決議，將停止何鷹鷺黨職處分。不過，國民黨主席鄭麗文先前也曾稱「未來所有台灣人都會自豪、自信地說『我是中國人』」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（19日）表示，國民黨考紀會似乎對黨主席言行不敢稍加干涉，卻對中常委有不同做法，有點殺雞儆猴，「殺了這個雞，如果這個猴是黨主席，恐怕就會落入人家說的『雙標』」。

何鷹鷺在抖音平台上身穿印有毛澤東圖像的上衣，高喊統一口號。事後，她17日又痛罵台灣只是「屁股大的一個地方」，並宣稱自己有祖國靠山無所畏懼，甚至抨擊前總統馬英九是「最沒用的人」。國民黨考紀會18日召開會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條規定，通過予以何鷹鷺停止黨職處分。

對此，鍾佳濱今（19日）表示，國民黨的黨紀如何運用是國民黨內部的事件，但外部看起來似乎是對高層、基層做法不同，國民黨考紀會似乎對黨主席的言行不敢稍加干涉，但對中常委卻順應台灣民意主流，認為這種鼓吹統一的言論不受歡迎，有點殺雞儆猴，「但是殺了這個雞，如果這個猴是黨主席，恐怕就會落入人家說的『雙標』」。

談及前國民黨中央委員黎子渝稱日相高市早苗長得像日本知名動漫《進擊的巨人》中的「車力巨人」，鍾佳濱認為，這種網路上不入水準的言論，只是彰顯發言者落後、狹隘的性別意識，也完全不尊重普世人權價值。在任何社會社交場合上，對他人的人格特質、外貿評論都是非常不合時宜且不禮貌、也不應該的。

媒體追問，怎麼看黎子渝被起底是前國民黨主席洪秀柱的乾女兒？鍾佳濱說，那就彰顯出，「什麼樣的家庭教育，培養出什麼樣的道德水準」。

談及洪秀柱和前總統馬英九稱，台灣人都會站起來反對高市早苗，許多日本人和台灣人都在底下留言批評荒謬言論，鍾佳濱表示，其實2位國民黨卸任黨主席，已經在這段時間呈現出，他們對國家前途未來的看法，明顯背離台灣社會主流，因此台灣社會主流對他們2人的意見，會在底下留言，並反映出台灣社會主流民意是什麼。