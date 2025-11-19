　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍中常委喊「早日統一」遭開鍘　民進黨團諷雙標：不敢動鄭麗文

▲國民黨主席鄭麗文出席總理誕辰160週年紀念日活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨中常委、中配何鷹鷺日前在抖音大談統一言論，更穿上印有毛澤東圖像的衣服，引發熱議，國民黨考紀會18日召開會議決議，將停止何鷹鷺黨職處分。不過，國民黨主席鄭麗文先前也曾稱「未來所有台灣人都會自豪、自信地說『我是中國人』」。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（19日）表示，國民黨考紀會似乎對黨主席言行不敢稍加干涉，卻對中常委有不同做法，有點殺雞儆猴，「殺了這個雞，如果這個猴是黨主席，恐怕就會落入人家說的『雙標』」。

何鷹鷺在抖音平台上身穿印有毛澤東圖像的上衣，高喊統一口號。事後，她17日又痛罵台灣只是「屁股大的一個地方」，並宣稱自己有祖國靠山無所畏懼，甚至抨擊前總統馬英九是「最沒用的人」。國民黨考紀會18日召開會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條規定，通過予以何鷹鷺停止黨職處分。

對此，鍾佳濱今（19日）表示，國民黨的黨紀如何運用是國民黨內部的事件，但外部看起來似乎是對高層、基層做法不同，國民黨考紀會似乎對黨主席的言行不敢稍加干涉，但對中常委卻順應台灣民意主流，認為這種鼓吹統一的言論不受歡迎，有點殺雞儆猴，「但是殺了這個雞，如果這個猴是黨主席，恐怕就會落入人家說的『雙標』」。

談及前國民黨中央委員黎子渝稱日相高市早苗長得像日本知名動漫《進擊的巨人》中的「車力巨人」，鍾佳濱認為，這種網路上不入水準的言論，只是彰顯發言者落後、狹隘的性別意識，也完全不尊重普世人權價值。在任何社會社交場合上，對他人的人格特質、外貿評論都是非常不合時宜且不禮貌、也不應該的。

媒體追問，怎麼看黎子渝被起底是前國民黨主席洪秀柱的乾女兒？鍾佳濱說，那就彰顯出，「什麼樣的家庭教育，培養出什麼樣的道德水準」。

談及洪秀柱和前總統馬英九稱，台灣人都會站起來反對高市早苗，許多日本人和台灣人都在底下留言批評荒謬言論，鍾佳濱表示，其實2位國民黨卸任黨主席，已經在這段時間呈現出，他們對國家前途未來的看法，明顯背離台灣社會主流，因此台灣社會主流對他們2人的意見，會在底下留言，並反映出台灣社會主流民意是什麼。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！　黑bra被看光
快訊／三上悠亞來台應援　場次班表正式曝光
快訊／搜索太子集團第2波！　8名財會+客服遭拘提
中國郵輪突取消「沖繩上岸行程」！　數千遊客直接回廈門
李多慧凌晨掩面哭了！　淚謝台灣：從沒想過人生有這麼一天
49.1萬張飛日本機票取消！　陸專家嚇：從未見如此大規模退訂
元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送更爽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

將與黃國昌會談　鄭麗文：盼藍白合加速進行、國民黨獲全面勝利

綠高雄台南市長初選參選人全到齊　陳亭妃同框林俊憲籲重修《財劃法》

財劃法修惡！陳其邁點名柯志恩「重傷高雄」：建設都化為烏有

藍中常委喊「早日統一」遭開鍘　民進黨團諷雙標：不敢動鄭麗文

鄭麗文、黃國昌今下午會面　侯友宜：若合作只是表象意義不大

葛如鈞被抓包用 AI 回網友　林沛祥：第一個吃螃蟹的人不該被苛責

批立院「趕夜班」送新版《財劃法》　綠黨團：不擔心重蹈去年覆轍？

只1藍委在場！綠委提譴責中共案聲援沈伯洋　立院外委會通過

藍委AI回網「中國對台認知作戰最活躍」　綠黨團：還沒被中共汙染

只給張A4紙？地方批談《財劃法》沒公式　財政部長：10/21已說明

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

將與黃國昌會談　鄭麗文：盼藍白合加速進行、國民黨獲全面勝利

綠高雄台南市長初選參選人全到齊　陳亭妃同框林俊憲籲重修《財劃法》

財劃法修惡！陳其邁點名柯志恩「重傷高雄」：建設都化為烏有

藍中常委喊「早日統一」遭開鍘　民進黨團諷雙標：不敢動鄭麗文

鄭麗文、黃國昌今下午會面　侯友宜：若合作只是表象意義不大

葛如鈞被抓包用 AI 回網友　林沛祥：第一個吃螃蟹的人不該被苛責

批立院「趕夜班」送新版《財劃法》　綠黨團：不擔心重蹈去年覆轍？

只1藍委在場！綠委提譴責中共案聲援沈伯洋　立院外委會通過

藍委AI回網「中國對台認知作戰最活躍」　綠黨團：還沒被中共汙染

只給張A4紙？地方批談《財劃法》沒公式　財政部長：10/21已說明

將與黃國昌會談　鄭麗文：盼藍白合加速進行、國民黨獲全面勝利

孫易磊旅日「驚奇一年」爆發　盼披經典賽國家隊戰袍等通知

北韓商人夫妻遭槍決！生意太好「態度傲慢」　200多人被迫圍觀

恐怖洗車場老闆！砍殺討薪員工還押他全家　連戶頭3千元也領光

嘉義試槍男猝死！家屬質疑「大腸癌末還羈押」　檢今解剖大逆轉

「Honda CR-V放大版7人座」推新改款！外型更霸氣、內裝更科技

《絕地戰兵2》執行長嘆「AI討論都太極端」　遊戲界需找中間立場

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

快訊／女神三上悠亞加盟台籃夢想家　應援場次班表正式曝光

綠高雄台南市長初選參選人全到齊　陳亭妃同框林俊憲籲重修《財劃法》

【回憶殺變笑話？】女兒看爸媽30年前婚紗照直接開嘲XD

政治熱門新聞

女模諷高市早苗：車力巨人　起底是洪秀柱乾女兒

蔡壁如喊該讓就讓！李乾龍：選民說了算

T17、18解約卡關？新壽提一條件　李四川：市府沒辦法接受

台灣民意民調／四成七國人不滿卓榮泰　內閣深陷執政困境難以自拔

鄭麗文黃國昌週三會面　傅崐萁也出席

謝長廷曝是石破茂內閣決議敘勳　「中國只為打擊高市借題發揮」

周玉蔻：提名沈伯洋選台北市長展現氣勢　被打台獨、引戰者要先解套

全民國防手冊明普發　經費共需約6447萬「平均每本5.86元」

抖音喊統一又嗆馬英九「最沒用」　何鷹鷺遭國民黨考紀會停止黨職

列3點反擊經濟學人「台灣病」　蔡正元轟：騙稿費寫這種不入流文章

壯烈劇本要換卓榮泰？　學者看不懂財劃法攻防：盤算讓2026大敗？

台灣民意民調／近7成民眾反對兩岸統一　獨派大幅下滑7.5個百分點

我駐墨爾本處長投書澳洲戰略智庫　分享面對中國法律混合施壓經驗

普發國防手冊印製費4279萬遭疑規避立院備查　顧立雄：沒有這情形

更多熱門

相關新聞

鄭麗文、黃國昌今下午會面　侯友宜：若合作只是表象意義不大

鄭麗文、黃國昌今下午會面　侯友宜：若合作只是表象意義不大

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今（19日）下午將進行公開會面，商討藍白兩大在野黨未來的合作事宜。新北市長侯友宜表示，政黨合作是要做出人民有感的成績，不然的話，如果合作只是一個表象，意義是不大的。

批立院「趕夜班」送新版《財劃法》　綠黨團：不擔心重蹈覆轍？

批立院「趕夜班」送新版《財劃法》　綠黨團：不擔心重蹈覆轍？

藍委AI回「中國對台認知作戰最活躍」　綠黨團：還沒被汙染

藍委AI回「中國對台認知作戰最活躍」　綠黨團：還沒被汙染

賴年底過境美國？　國台辦喊話華府：別向台獨發出錯誤信號

賴年底過境美國？　國台辦喊話華府：別向台獨發出錯誤信號

黃國昌、鄭麗文今會談！藍白能否正視2024裂痕　關乎在野合作

黃國昌、鄭麗文今會談！藍白能否正視2024裂痕　關乎在野合作

關鍵字：

鄭麗文鍾佳濱何鷹鷺國民黨

讀者迴響

熱門新聞

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面