ATM領普發1萬「忘了帶健保卡」　網曝1招：手機就能查

▲16家銀行貼有「普發1萬」標示機台，就可操作領取。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

想在ATM領普發1萬，除了金融卡、身分證字號，還要輸入健保卡卡號。一名網友透露，他健保卡卡號模糊，跑去健保局才發現十多位民眾都在重辦健保卡，他靈機一動改向櫃台查卡號抄下後成功領錢。事後提醒「其實不用重辦」，網友也爆讚「健保快易通App就能查卡號，別白跑一趟」。

一名網友在臉書《爆廢1公社》表示，他要用ATM領普發1萬，結果發現健保卡卡號模糊不清，變成他要特地跑一趟健保局查詢卡號，結果一早到現場，發現10多位民眾排隊也要重辦健保卡。

如果沒有自行攜帶照片，就只能現場拍大頭照，原PO就怕拍得太醜，況且健保卡也還沒用，於是他當下靈機一動，要求櫃台查詢卡號即可，只要抄下來，如此一來就能在ATM輸入健保卡卡號。

對此，原PO熱心直呼，他已經順利拿到普發現金，「一萬就到手了，不知道多少人還特地重新辦健保卡？」其實只要查卡號就可以了。

底下網友回應，「健保快易通就能查詢卡號了」、「卡號App就能查了吧」、「如果是我我會重辦，以後還是會用到」、「照片用自己的手機拍就好，直接在櫃檯上傳就好」、「手機線上就可以辦了」、「可以下載健保快易通App，註冊後，可以查健保的所有資料」、「昨天男友才去換健保卡，制卡工本費200元」、「我昨天是看到有人對著ATM插健保卡。」

也有過來人分享，「我台新的提款卡讀不到，跑去換車程半小時，還得花製卡費，我直接用APP申請無卡提款服務，直接視訊辦理，現在就手機搞定一切交易」。

衛福部指出，每一張健保卡都有專屬的號碼，只要本人或家人健保卡有綁定在個人手機上，就可以打開手機「全民健保行動快易通│健康存摺APP」，利用「健保櫃檯」中「健保卡狀況及領卡紀錄」功能，立即查看本人或家人的「健保卡卡號」，隨時隨地可查詢，便利又安全。

▲有註冊健保卡者，也可在健保快易通查詢卡號。（圖／翻攝衛福部官網）



即日起至明115年4月30日，民眾都可在ATM領取普發1萬元，不過金管會主秘林志吉提醒，ATM要注意領取失敗的4種可能，包括非指定的16家金融機構ATM；金融卡與身分證字號對應號碼不同；已結清、警示或管控的帳戶；ATM出現故障、離線或是維修中等。

※全台共2萬800多台ATM可領普發1萬

民眾須赴指定16家金融機構（含郵局）設置貼有識別貼紙之ATM機臺領取普發現金，包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行及中華郵政公司。

※請備妥個人證件

． 本人領 ：本人任一金融機構（含郵局）提款卡＋身分證 / 居留證號＋健保卡號。

． 幫未滿13歲代領 ：父母 / 監護人任一金融機構（含郵局）提款卡＋身分證號，孩童只要健保卡號。

※代領注意

只有未滿13歲孩童可由父母或監護人其中一人代領（持居留證者不適用），不能幫父母或其他親友代領。

． 未滿7歲【107年11月6日 (含）後出生】 ：須由父母 / 監護人代領（父母 / 監護人的提款卡）。

． 7歲~未滿 13 歲【101年11月6日（含）至107年11月5日出生】 ：由父母 / 監護人代領（父母 / 監護人的提款卡），或孩童本人領（孩童的提款卡）。

． 13歲以上【101/年11月5月(含) 前出生】 ：孩童本人領（孩童的提款卡）。

※簡單領取4步驟：

1.插入提款卡，選擇「全民＋1 政府相挺」

2.輸入提款卡密碼

3.輸入資料

．本人領：本人的身分證 / 居留證號＋健保卡號。

．幫未滿13歲代領：父母 / 監護人的身分證號、孩童只要健保卡號。

4.交易成功，領現1萬元

財政部提醒，因各家銀行流程略有差異，請依ATM實際畫面指示操作，如遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即撥打ATM旁的客服電話聯繫該金融機構人員，或洽該行24小時服務專線協助處理。

▼普發1萬領取事項，一圖秒懂。（圖／財政部提供）

