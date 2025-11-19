　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

ATM領普發1萬「忘了帶健保卡」　網曝1招：手機就能查

▲▼普發1萬,ATM,領現 。（圖／記者劉維榛攝）

▲16家銀行貼有「普發1萬」標示機台，就可操作領取。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

想在ATM領普發1萬，除了金融卡、身分證字號，還要輸入健保卡卡號。一名網友透露，他健保卡卡號模糊，跑去健保局才發現十多位民眾都在重辦健保卡，他靈機一動改向櫃台查卡號抄下後成功領錢。事後提醒「其實不用重辦」，網友也爆讚「健保快易通App就能查卡號，別白跑一趟」。

一名網友在臉書《爆廢1公社》表示，他要用ATM領普發1萬，結果發現健保卡卡號模糊不清，變成他要特地跑一趟健保局查詢卡號，結果一早到現場，發現10多位民眾排隊也要重辦健保卡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

如果沒有自行攜帶照片，就只能現場拍大頭照，原PO就怕拍得太醜，況且健保卡也還沒用，於是他當下靈機一動，要求櫃台查詢卡號即可，只要抄下來，如此一來就能在ATM輸入健保卡卡號。

對此，原PO熱心直呼，他已經順利拿到普發現金，「一萬就到手了，不知道多少人還特地重新辦健保卡？」其實只要查卡號就可以了。

底下網友回應，「健保快易通就能查詢卡號了」、「卡號App就能查了吧」、「如果是我我會重辦，以後還是會用到」、「照片用自己的手機拍就好，直接在櫃檯上傳就好」、「手機線上就可以辦了」、「可以下載健保快易通App，註冊後，可以查健保的所有資料」、「昨天男友才去換健保卡，制卡工本費200元」、「我昨天是看到有人對著ATM插健保卡。」

也有過來人分享，「我台新的提款卡讀不到，跑去換車程半小時，還得花製卡費，我直接用APP申請無卡提款服務，直接視訊辦理，現在就手機搞定一切交易」。

衛福部指出，每一張健保卡都有專屬的號碼，只要本人或家人健保卡有綁定在個人手機上，就可以打開手機「全民健保行動快易通│健康存摺APP」，利用「健保櫃檯」中「健保卡狀況及領卡紀錄」功能，立即查看本人或家人的「健保卡卡號」，隨時隨地可查詢，便利又安全。

▲▼ 。（圖／翻攝衛福部官網）

▲有註冊健保卡者，也可在健保快易通查詢卡號。（圖／翻攝衛福部官網）

即日起至明115年4月30日，民眾都可在ATM領取普發1萬元，不過金管會主秘林志吉提醒，ATM要注意領取失敗的4種可能，包括非指定的16家金融機構ATM；金融卡與身分證字號對應號碼不同；已結清、警示或管控的帳戶；ATM出現故障、離線或是維修中等。

※全台共2萬800多台ATM可領普發1萬

民眾須赴指定16家金融機構（含郵局）設置貼有識別貼紙之ATM機臺領取普發現金，包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行及中華郵政公司。

※請備妥個人證件

本人領：本人任一金融機構（含郵局）提款卡＋身分證 / 居留證號＋健保卡號。

幫未滿13歲代領：父母 / 監護人任一金融機構（含郵局）提款卡＋身分證號，孩童只要健保卡號。

※代領注意

只有未滿13歲孩童可由父母或監護人其中一人代領（持居留證者不適用），不能幫父母或其他親友代領。

未滿7歲【107年11月6日 (含）後出生】：須由父母 / 監護人代領（父母 / 監護人的提款卡）。

7歲~未滿 13 歲【101年11月6日（含）至107年11月5日出生】：由父母 / 監護人代領（父母 / 監護人的提款卡），或孩童本人領（孩童的提款卡）。

13歲以上【101/年11月5月(含) 前出生】：孩童本人領（孩童的提款卡）。

※簡單領取4步驟：

1.插入提款卡，選擇「全民＋1 政府相挺」

2.輸入提款卡密碼

3.輸入資料

．本人領：本人的身分證 / 居留證號＋健保卡號。
．幫未滿13歲代領：父母 / 監護人的身分證號、孩童只要健保卡號。

4.交易成功，領現1萬元

財政部提醒，因各家銀行流程略有差異，請依ATM實際畫面指示操作，如遇ATM顯示暫停服務或未吐鈔情形，可立即撥打ATM旁的客服電話聯繫該金融機構人員，或洽該行24小時服務專線協助處理。

▼普發1萬領取事項，一圖秒懂。（圖／財政部提供）

▲▼普發1萬ATM從17日起提供服務。（圖／財政部攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 1 7493 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！　黑bra被看光
快訊／三上悠亞來台應援　場次班表正式曝光
快訊／搜索太子集團第2波！　8名財會+客服遭拘提
中國郵輪突取消「沖繩上岸行程」！　數千遊客直接回廈門
李多慧凌晨掩面哭了！　淚謝台灣：從沒想過人生有這麼一天
49.1萬張飛日本機票取消！　陸專家嚇：從未見如此大規模退訂
元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送更爽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

京都搭計程車「被逼給零錢」　運將鎖門狂罵！台女嚇壞了

普發1萬「直接被拿走」對象曝　他刷存摺心寒了！眾人秒勸逃

館長昔砸1500萬送BMW給員工！大師兄笑喊「師傅愛你唷」　被網酸爆

「吃橘子懶人新招」吸3200萬人朝聖！網吐槽：直接剝皮犯法嗎

ATM領普發1萬「忘了帶健保卡」　網曝1招：手機就能查

上班都在打遊戲！館長爆「大師兄刷紫變」噴百萬　釣出一票老司機

越滑手機越覺得自己不好？專家：社群正把你推入「比較陷阱」中

「今晨11.8度」還要冷到後天　周末回暖留意日夜溫差

李多慧YT頻道「破100萬訂閱」！　淚謝台灣粉絲：有你們才有我

蔡詩萍曝「正妹女兒8秒片」！甜笑＋叼洋芋片萌翻　網喊：岳父好

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

全民國防手冊明普發！　總經費約6447萬「平均每本5.86元」

女清潔隊員上班被輾死！慈父認屍頻拭淚　肇事司機鞠躬：對不起

彰化肇逃車禍

金井正彰談話結束離開陸外交部！　陸官員雙手插口袋送客

夏于喬父親涉跨國吸金判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

京都搭計程車「被逼給零錢」　運將鎖門狂罵！台女嚇壞了

普發1萬「直接被拿走」對象曝　他刷存摺心寒了！眾人秒勸逃

館長昔砸1500萬送BMW給員工！大師兄笑喊「師傅愛你唷」　被網酸爆

「吃橘子懶人新招」吸3200萬人朝聖！網吐槽：直接剝皮犯法嗎

ATM領普發1萬「忘了帶健保卡」　網曝1招：手機就能查

上班都在打遊戲！館長爆「大師兄刷紫變」噴百萬　釣出一票老司機

越滑手機越覺得自己不好？專家：社群正把你推入「比較陷阱」中

「今晨11.8度」還要冷到後天　周末回暖留意日夜溫差

李多慧YT頻道「破100萬訂閱」！　淚謝台灣粉絲：有你們才有我

蔡詩萍曝「正妹女兒8秒片」！甜笑＋叼洋芋片萌翻　網喊：岳父好

孫易磊旅日「驚奇一年」爆發　盼披經典賽國家隊戰袍等通知

北韓商人夫妻遭槍決！生意太好「態度傲慢」　200多人被迫圍觀

恐怖洗車場老闆！砍殺討薪員工還押他全家　連戶頭3千元也領光

嘉義試槍男猝死！家屬質疑「大腸癌末還羈押」　檢今解剖大逆轉

「Honda CR-V放大版7人座」推新改款！外型更霸氣、內裝更科技

《絕地戰兵2》執行長嘆「AI討論都太極端」　遊戲界需找中間立場

汽車猛撞進花蓮早午餐店釀2傷！現場畫面曝光　女駕駛喊：誤踩油門

快訊／女神三上悠亞加盟台籃夢想家　應援場次班表正式曝光

綠高雄台南市長初選參選人全到齊　陳亭妃同框林俊憲籲重修《財劃法》

快訊／檢調第2波搜索太子集團　8名財會+客服涉助洗錢遭拘提

44歲Ella「人生最好的狀態」　「30歲根本還是嬰兒」

生活熱門新聞

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

很多人天天碰！日常「四種慢性毒」悄致癌　醫衷心警告

高市早苗言論惹怒中國！她「補1句」網讚爆

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送的更爽

明再探12℃　下波變天時間曝

即／毒蛋流向35家下游名單曝　知名行旅也中了

北台灣急凍探15℃　今晚起迎最低溫

抓住機會！　4星座「偏財貴人」來了

見台人旅日買藥妝「都記得1事」　達人欣慰

麥當勞「任職滿周年禮物」　一票網驚呆

更多熱門

相關新聞

阿里千問App公測挑戰ChatGPT 開源模型「Qwen3」標榜全球性能第一

阿里千問App公測挑戰ChatGPT 開源模型「Qwen3」標榜全球性能第一

阿里巴巴宣佈正式進軍AI to C市場，推出基於開源模型「Qwen3」的千問App公測版，並強調該模型性能位居全球開源模型之首。千問App主打免費、可結合生活場景應用，被阿里核心管理層視為「AI 時代的未來之戰」，將正面挑戰 ChatGPT。該公測版網頁與PC端同步上線，國際版也將在之後推出，目標搶攻海外用戶。

普發現金全台2.8萬台ATM今啟用　特色據點遍及捷運百貨超商

普發現金全台2.8萬台ATM今啟用　特色據點遍及捷運百貨超商

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

更愛5000消費券！她曝關鍵差異「普發1萬很無感」

更愛5000消費券！她曝關鍵差異「普發1萬很無感」

阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　金主普發1萬買爆

阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　金主普發1萬買爆

關鍵字：

普發1萬卡號健保卡模糊不清健保快易通APP查詢

讀者迴響

熱門新聞

館長「叫小偉X館嫂」無剪接錄音流出！　認老婆不跟他行房

館長要給2千萬證據曝光　全場傻：反串吧？

還會更冷！一張圖看雲霄飛車變溫

中國取消「日本機票」近50萬張　達人曝當地狀況

最美玉女歌手出道25週年開唱　一看台下哭了

楊宗緯回台養傷當社區主委　全家遭爆是惡鄰

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

賓士女「長裙掩護蹲地」便溺　過程全都錄

統一集團收購台灣家樂福　最終收購價302億元

快訊／劉品言生了！　女兒超美「挺鼻長腿」

新北男警約砲9人！地點都在校園還拍片貼社群

「來自台灣女網美」肉償換餐　7手段曝光

ChatGPT大當機　「這關鍵字」飆上熱搜

呂文婉廟裡拜拜遭陌生婦「塞籤紙」義工秒上前撕碎

獨／超正檢察官完婚　「最美樂律」當伴娘

更多

最夯影音

更多
李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉
物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

「鯨魚夫婦」合體互給喜帖　李章宇聞????晶婚訊：懷孕了？

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

再點名台灣「搶走100%晶片」川普：太丟臉了！晶片會回到美國

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

機車雙載同事1死1傷！騎士遭物流車爆頭亡　疑視線死角釀悲劇

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面