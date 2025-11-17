阿里千問App公測挑戰ChatGPT　開源模型「Qwen3」標榜全球性能第一

▲阿里千問App正式上線公測，欲挑戰ChatGPT在全球生成式AI領域的地位。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

阿里巴巴宣佈正式進軍AI to C市場，推出基於開源模型「Qwen3」的千問App公測版，並強調該模型性能位居全球開源模型之首。千問App主打免費、可結合生活場景應用，被阿里核心管理層視為「AI 時代的未來之戰」，將正面挑戰 ChatGPT。該公測版網頁與PC端同步上線，國際版也將在之後推出，目標搶攻海外用戶。

《澎湃新聞》報導，11月17日，阿里巴巴正式宣佈「千問」項目，全力進軍AI to C市場。當天，千問App公測版上線，基於全球性能第一的開源模型Qwen3，憑藉免費以及與各類生活場景生態的結合，與ChatGPT展開全面競爭。阿里核心管理層將「千問」項目視為「AI時代的未來之戰」。

「千問國際版」將面向海外上架，藉Qwen模型的國際影響力與ChatGPT爭奪全球市場。阿里今（2025）年宣佈投入3800億元（人民幣，下同）建構AI基礎設施，並計畫至2032年使雲中心能耗規模擴大十倍。

數據顯示，自Qwen開源以來，其性能超越Llama、DeepSeek等模型，全球下載量突破6億次，至於近期發布的旗艦模型Qwen3-Max在評測後，表現超越GPT5與Claude Opus 4，位列全球前三。據了解，千問已能以一句指令生成研究報告與多頁簡報，並在全球模型投資實盤賽中奪冠。

Airbnb執行長與英偉達執行長均曾公開表示，Qwen在美國矽谷使用日增，已成為主要開源基座之一。阿里認為，AI已進入「輔助人」的 Agentic AI 時代，千問 App 的目標是成為「會聊天、能辦事」的個人入口。

未來，阿里預計將地圖、外賣、票務、辦公、學習、購物與健康等場景先後接入千問，打造更強大的生活助手。阿里研報則引用預測指出，2030年，全球AI to C市場規模將達1.3兆美元，相關App競爭與迭代速度正進入白熱化階段。