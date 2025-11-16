　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

更愛5000消費券！妹子曝關鍵差異「普發1萬很無感」　全場吵翻

▲▼ 五倍券（圖／記者劉維榛攝）

▲為了刺激消費，政府在2021年發放五倍券。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

普發1萬於明（17日）起多了ATM領取管道，許多人開心領錢入袋，不過有網友直言「這次普發真的無感」，相較之下，2021年的「振興五倍券」更讓人記憶猶新，關鍵原因是「拿實體的才有感覺！」底下網友卻吵翻，「還是支持現金，輕鬆多了」、「券才能讓你消費，發現金我就出國了」。

不少人透過線上登記系統，普發1萬順利入帳，而一名女網友在Threads表示，看到有人覺得這次普發1萬「很無感」，反觀2021年的「振興五倍券」卻超有感，這讓她做了一個結論，「果然錢還是要拿實體的才有感覺！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友熱議，「拿現金就是會被生活稀釋啊，拿著券才會滿腦子想怎麼花才最划算」、「當時有很多店家配合振興券推出優惠」、「應該跟以前消費券一樣才對，能促進經濟」、「券才能讓你消費，發現金我就出國了」、「一個是為了經濟而發，一個是為了發而發，體感完全不同」。

但也有人回應，「有感的是店家吧，昨天去逛街，人潮很明顯比平常還要多，也沒有辦什麼活動，大家都拿來瘋狂消費了」、「不會，我覺得券又有額外成本」、「你領出來就變實體的了」、「我記得那時候一堆人說不如現金，現在變成不如券了是吧」。

不少人直言現金才是王道，「普發一萬超有感，超商連續四天領80件貨了」、「只想當生活費的我，覺得現金很好」、「我還是支持現金，輕鬆多了，不用多想如何去花」、「有錢就是最棒的」。

當年8個部會各自推出加碼券，包括國旅券、農遊券、藝Fun券、動滋券等，相關部會連續數週都進行抽籤活動，讓民眾內心抱持「中獎」的期待感，也因此掀起另類的全民參與熱潮。

▼紙本五倍券。（圖／記者施怡妏攝）

▲▼五倍券,紙本五倍券 。（圖／記者施怡妏攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《星光》女星遭家暴「在車上大哭」！近況照曝：不知該怎麼過
快訊／謝侑芯遺體今火化　骨灰將運回台灣
新北離奇車禍！　2人雙亡
17歲巨乳少女變身「普丁情婦」！多次進出官邸　拿到豪宅當分手
官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

記得要儲水！　高雄「這區」連2日停水8小時

館長認誤判形勢　到對岸找機會「表現好中國才給錢」！錄音檔曝

更愛5000消費券！妹子曝關鍵差異「普發1萬很無感」　全場吵翻

遊覽車駕駛對山路不熟釀翻覆　轉掛黃牌跑交通車「免費上國道」

小偉爆遭性騷擾！館長反擊「離職1年竟回鍋」：這麼委屈怎又回來？

發現尪「LINE空白訊息」！她1招破解鎖鹹濕對話崩潰：不能原諒

明起2地變天轉濕涼　入秋最強冷空氣「低溫探15度」

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人曝1關鍵點：老闆真的不應該

偷拍女同學裙底遭起訴「男大生不悔改！」受害者爆：信義區撿屍

館長忍淚：謝謝所有大陸同胞！我愛你們

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

記得要儲水！　高雄「這區」連2日停水8小時

館長認誤判形勢　到對岸找機會「表現好中國才給錢」！錄音檔曝

更愛5000消費券！妹子曝關鍵差異「普發1萬很無感」　全場吵翻

遊覽車駕駛對山路不熟釀翻覆　轉掛黃牌跑交通車「免費上國道」

小偉爆遭性騷擾！館長反擊「離職1年竟回鍋」：這麼委屈怎又回來？

發現尪「LINE空白訊息」！她1招破解鎖鹹濕對話崩潰：不能原諒

明起2地變天轉濕涼　入秋最強冷空氣「低溫探15度」

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人曝1關鍵點：老闆真的不應該

偷拍女同學裙底遭起訴「男大生不悔改！」受害者爆：信義區撿屍

館長忍淚：謝謝所有大陸同胞！我愛你們

周倪安：馬英九站在要侵略台灣那一邊　馬家卻幾乎都在美國享受

記得要儲水！　高雄「這區」連2日停水8小時

無照幫女客人「冷凍減脂」害大腿挫傷　醫美店長遭罰30萬+判刑

《星光2》女星遭家暴「在車上大哭」！近況照曝：太多恐懼，不知該怎麼過

臺灣管樂團feat.王裕文薩克斯風奏天籟　明潭花火嘉年華圓滿落幕

館長認誤判形勢　到對岸找機會「表現好中國才給錢」！錄音檔曝

兩岸茶博會開幕　台灣館展位數成長14.3％

更愛5000消費券！妹子曝關鍵差異「普發1萬很無感」　全場吵翻

烏克蘭炸毀西伯利亞鐵路　阻斷北韓武器供應俄羅斯

《上古卷軸6》玩家苦等「七年無期」　總監突爆：可能驚喜登場

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

快訊／抱妻哭！館長忍淚心疼家人被利用

控館長為維持人設反咬他恐嚇！大師兄：心寒

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

2026馬年「4生肖犯太歲」！屬兔當心大破財

館長爆料太獵奇！網紅：根本幫宣傳便當

「叫我去你家X嫂子你忘囉」錄音檔曝！

阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　金主普發1萬買爆

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

更多熱門

相關新聞

全球關稅危機　川習會及美中關係發展趨勢

全球關稅危機　川習會及美中關係發展趨勢

此次川習會中，美中雙方各自有讓步及獲益。美國總統川普會後表示，與中國國家主席習近平會談「12分（滿分10分為標準）」；宣稱「非常棒的會議」。中國外交部新聞稿中引用習近平話語，稱中美雙方在多項重大問題上已「達成基本共識」，對未來合作抱有「良好前景」。然而，中國也提出希望美方在未來「避開四條敏感紅線」，以維持這次貿易休戰的穩定。

日少年闖鬼屋試膽「挖到1億日圓現金」！

日少年闖鬼屋試膽「挖到1億日圓現金」！

新竹賊跨近300公里行竊　得手1萬躲網咖遭活逮

新竹賊跨近300公里行竊　得手1萬躲網咖遭活逮

阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　金主普發1萬買爆

阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　金主普發1萬買爆

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

關鍵字：

普發1萬五倍券振興券疫情經濟紙本消費現金

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

快訊／國1今晨事故　全線封閉

走鐘獎完整得獎名單曝光

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

快訊／抱妻哭！館長忍淚心疼家人被利用

控館長為維持人設反咬他恐嚇！大師兄：心寒

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下反應曝光

成年人交友法則其實很簡單

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面