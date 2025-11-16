更愛5000消費券！妹子曝關鍵差異「普發1萬很無感」　全場吵翻

▲為了刺激消費，政府在2021年發放五倍券。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

普發1萬於明（17日）起多了ATM領取管道，許多人開心領錢入袋，不過有網友直言「這次普發真的無感」，相較之下，2021年的「振興五倍券」更讓人記憶猶新，關鍵原因是「拿實體的才有感覺！」底下網友卻吵翻，「還是支持現金，輕鬆多了」、「券才能讓你消費，發現金我就出國了」。

不少人透過線上登記系統，普發1萬順利入帳，而一名女網友在Threads表示，看到有人覺得這次普發1萬「很無感」，反觀2021年的「振興五倍券」卻超有感，這讓她做了一個結論，「果然錢還是要拿實體的才有感覺！」

底下網友熱議，「拿現金就是會被生活稀釋啊，拿著券才會滿腦子想怎麼花才最划算」、「當時有很多店家配合振興券推出優惠」、「應該跟以前消費券一樣才對，能促進經濟」、「券才能讓你消費，發現金我就出國了」、「一個是為了經濟而發，一個是為了發而發，體感完全不同」。

但也有人回應，「有感的是店家吧，昨天去逛街，人潮很明顯比平常還要多，也沒有辦什麼活動，大家都拿來瘋狂消費了」、「不會，我覺得券又有額外成本」、「你領出來就變實體的了」、「我記得那時候一堆人說不如現金，現在變成不如券了是吧」。

不少人直言現金才是王道，「普發一萬超有感，超商連續四天領80件貨了」、「只想當生活費的我，覺得現金很好」、「我還是支持現金，輕鬆多了，不用多想如何去花」、「有錢就是最棒的」。

當年8個部會各自推出加碼券，包括國旅券、農遊券、藝Fun券、動滋券等，相關部會連續數週都進行抽籤活動，讓民眾內心抱持「中獎」的期待感，也因此掀起另類的全民參與熱潮。

▼紙本五倍券。（圖／記者施怡妏攝）

