地方 地方焦點

屏東防水閘門補助倒數　縣府籲民眾把握申請期限

▲防水閘門。（圖／屏東縣政府提供）

▲防水閘門。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

氣候變遷衝擊加劇，極端氣候的考驗使災害標準日益難測，除強化公共治水工程外，家戶自主防災的完備能更強化面對極端災害時的韌性。面對極端氣候威脅，周春米縣長早在今年初即超前部署推動「防水閘門（板）補助計畫」，協助民眾提升住家防水能力，呼籲符合條件的鄉親盡早於今(114)年12月31日前提出申請。

▲防水閘門。（圖／屏東縣政府提供）

縣府表示，本年度補助計畫自3月1日開放申請以來，截至10月31日，計有12間鄉（鎮、市）公所送件，累計合格件數達75件，申請補助金額為267萬1300元，已有50戶完成防水閘門施作，執行率近八成，目前補助經費尚有餘裕，歡迎符合資格的民眾提出申請。

水利處指出，本(11)月鳳凰颱風帶來強烈降雨，宜蘭多處出現淹水災情，其中一處民宿因裝設防水閘門並搭配抽水設備，成功阻擋淹水、保護旅客安全，凸顯家戶自主防災在突發性豪雨中發揮關鍵作用，家戶若能提前布設防水閘門，不僅能降低財產損失，也可減少淹水對生活造成的中斷，縣府將持續配合中央政策，推動家戶自主防災、社區防災與公共排水治理並行，提升整體防汛韌性。

水利處說明，防水閘門適用於曾有淹水紀錄之合法建築物，能在豪雨期間有效阻擋地表水與倒灌情形，減輕住家受損風險；若再搭配抽水設備，可進一步提升整體防汛能力。申請補助的防水閘門須為金屬材質（如鋁合金、不鏽鋼），並附有完整安裝維護說明書及至少兩年保固，確保設備品質與後續效能。

縣府提醒，本年度(114)年計畫受理期間至12月31日止，民眾可向建物所在地鄉（鎮、市）公所提出申請，依規定期限完成設置，以確保防水措施能即時發揮效益。相關補助規範、表件與說明已公告於水利處官網，民眾如有疑問，可洽詢各公所或縣府水利處下水道科。

11/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

防水閘門屏東補助極端氣候家戶防災淹水防護

