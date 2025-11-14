　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

10分鐘就架好防水閘門！宜蘭「泉月樓行館」業者曝防淹守則

▲▼ 。（圖／宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa授權引用）

▲空拍圖曝光。（圖／宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa授權引用）

記者施怡妏／綜合報導

鳳凰颱風帶來超大豪雨，單日最大雨量在冬山達到795毫米，導致宜蘭多處嚴重淹水，不過「泉月樓行館」猶如世外桃源，將髒水全部隔絕在門外，空拍圖曝光，大票網友狂問「想知道防水誰做的？」對此，業者分享防淹教戰守則，「選用合格的防水閘門、並依尺寸正確安裝，搭配抽水馬達運作。」

宜蘭冬山鄉面臨豪雨侵襲，「泉月樓行館」卻絲毫未受影響，業者在粉專發文，「今天冬山一整片都在淹，但泉月樓依然乾爽、平靜，沒有積水、沒有停電、沒有驚慌，防水閘門啟用、排水順暢。」從照片可見，外頭水深成河，行館內的客人們仍悠閒地泡茶聊天，牆內牆外彷彿兩個世界。隔天水勢仍未退去，泉月樓依舊穩如泰山。

業者也曝光空拍影片，直指最近大家都很關心閘門的事情，但他們想表達的是「門後的用心。」影片曝光，網友私訊如雪片般飛來，狂問「外面的水為何不會經由排水孔回流？」「完美設計的防水閘門廠商？」「防水有成，大家最想知道的是防水門廠商」、「厲害的不是防水閘門，是眼光跟執行力，我相信這樣的老闆品味跟智慧一定不凡」、「超猛的結界，精緻且細心的超前規劃！」

對此，業者13日再度發出公告，特別奉上「防水教戰守則」，強調本次風災期間，行館提前啟動各項防護措施，包括抽水馬達的檢測維護，和大家特別關注的防水閘門等，「因應不同建築與空間需求，只要選用合格的防水閘門、並依尺寸正確安裝，搭配抽水馬達運作，就能有效提升防水與防倒灌的能力。」

此外，業者接受《中國時報》訪問時也透露，由於行館位於易淹水冬山武淵地帶，設計時就把防水概念導入，11日淹水時他們就啟動防水閘門系統，10分鐘就完成架設，使得整棟建築毫髮無傷，原本驚慌的客人看到超強的防水效果，也相當佩服。

▼泉月樓行館防水閘門爆紅。（圖／翻攝泉月樓行館粉絲團）

▲▼冬山淹水中一座神奇乾島，泉月樓行館防水閘門爆紅。（圖／翻攝泉月樓行館粉絲團）

11/12 全台詐欺最新數據

457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

28歲正妹AV女優驚傳過世！　好友悲痛證實
國道警PO違規照「不取締對得起大家嗎？」　2.7萬人讚：多拍
王義川改口！「只是提醒」：北市府方向是對的
快訊／確定了！「卡仔」正式加入WBC美國隊
水費6000度！台中82歲嬤孤獨死　社工2周前敲門無回應
740萬奧迪自撞竟詐保140萬！　4連霸民代下場慘了
台北看守所誤放人犯！　緊急道歉

雙金歌王沈文程同框交通部長　對談「高齡換照」：非限制開車　

不支持代理孕母！醫舉1例「睪丸腫得跟皮球一樣大」：你願意嗎

外送戒不掉？社群爆紅「不換衣煮飯法」省錢又省時

空服員機上休1小時「可加班至20小時」　百人圍民航局怒吼重啟修法

快儲水！基隆2區、新北瑞芳11／18起停水或減壓23hrs

年輕人也看農民曆　台師大調查：30至34歲「過半數會查黃道吉日」

「1萬紅包塞嘴」老母悶死腦麻兒！習俗曝光：陰間的生活費

國道警PO違規照「不取締對得起大家嗎？」　2.7萬人讚：多拍一點

「只做我認為對的事！」中國懸賞百萬　閩南狼：每一步都只會更穩

戀愛不用報備、也不必官宣！專家解析「安靜式約會」讓你找回戀愛主導權

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

早餐常見肉品藏致癌物　毒性與香菸同級！專家示警

不是牛排！老饕特地去吃西堤「只為1道菜」

「轉戰1行業」36歲怕太老！師傅曝月收30萬

龜吼漁港4顆黃金果988元　名嘴批太坑

預言颱風假翻車！台大大氣系學生認「沒錢了」

真人「小丸子」長大變美女學霸　精通4國語言多益970分

幫小孩領普發1萬被鎖帳戶　2寶媽傻眼

男同找代孕PO「孕母私密處」　慈濟醫院了解中

男同代孕生4寶稱無育兒經驗　她怒開轟

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

最難交到知心好友星座Top 3

《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

八炯反通緝「2位中共高官」懸賞百萬　網嘆：會很慘

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

