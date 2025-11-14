10分鐘就架好防水閘門！宜蘭「泉月樓行館」業者曝防淹守則

▲空拍圖曝光。（圖／宜蘭冬山泉月樓行館 Apex Villa授權引用）



記者施怡妏／綜合報導

鳳凰颱風帶來超大豪雨，單日最大雨量在冬山達到795毫米，導致宜蘭多處嚴重淹水，不過「泉月樓行館」猶如世外桃源，將髒水全部隔絕在門外，空拍圖曝光，大票網友狂問「想知道防水誰做的？」對此，業者分享防淹教戰守則，「選用合格的防水閘門、並依尺寸正確安裝，搭配抽水馬達運作。」

宜蘭冬山鄉面臨豪雨侵襲，「泉月樓行館」卻絲毫未受影響，業者在粉專發文，「今天冬山一整片都在淹，但泉月樓依然乾爽、平靜，沒有積水、沒有停電、沒有驚慌，防水閘門啟用、排水順暢。」從照片可見，外頭水深成河，行館內的客人們仍悠閒地泡茶聊天，牆內牆外彷彿兩個世界。隔天水勢仍未退去，泉月樓依舊穩如泰山。

業者也曝光空拍影片，直指最近大家都很關心閘門的事情，但他們想表達的是「門後的用心。」影片曝光，網友私訊如雪片般飛來，狂問「外面的水為何不會經由排水孔回流？」「完美設計的防水閘門廠商？」「防水有成，大家最想知道的是防水門廠商」、「厲害的不是防水閘門，是眼光跟執行力，我相信這樣的老闆品味跟智慧一定不凡」、「超猛的結界，精緻且細心的超前規劃！」

對此，業者13日再度發出公告，特別奉上「防水教戰守則」，強調本次風災期間，行館提前啟動各項防護措施，包括抽水馬達的檢測維護，和大家特別關注的防水閘門等，「因應不同建築與空間需求，只要選用合格的防水閘門、並依尺寸正確安裝，搭配抽水馬達運作，就能有效提升防水與防倒灌的能力。」

此外，業者接受《中國時報》訪問時也透露，由於行館位於易淹水冬山武淵地帶，設計時就把防水概念導入，11日淹水時他們就啟動防水閘門系統，10分鐘就完成架設，使得整棟建築毫髮無傷，原本驚慌的客人看到超強的防水效果，也相當佩服。

▼泉月樓行館防水閘門爆紅。（圖／翻攝泉月樓行館粉絲團）

