河南農民剛救活「夏旱玉米」　連日大雨又「泡湯了」

▲河南玉米種植經歷夏旱後，又碰上秋澇，損失嚴重。（圖／翻攝南風窗，下同）

記者魏有德／綜合報導

河南部分地區9月以來連續降雨逾一個月，造成多地田間積水嚴重，收割機難以下地，不少農民只能涉水徒手搶收，原本歷經夏旱才救活的玉米，如今又因雨水浸泡發芽、長霉，損失慘重。大陸氣象數據顯示，秋雨量為1961年以來同期最高，對此，專家指出，「前旱後澇」已成華北與黃淮地區的新常態，考驗大陸農業在極端氣候下的應變與韌性。

《南風窗》報導，一個紅色大澡盆中裝著兩袋剛摘的玉米，澡盆由一條繩子交叉綁住，再由一農民從一頭牽著走。農民穿著雨鞋，田地間的積水沒過腳踝，澡盆半浮在兩塊田間的溝渠中，像一條小舟駛向地頭。這是2025年10月18日，河南省某地青年王力展示的當地農民搶收玉米的景象。

王力形容，地勢低窪處積水最深達半腿，輪式收割機根本無法作業，只能靠人工搬運。該村約有1200畝農田，仍有近一半的玉米與花生泡在水裡，不少穗子已長白毛、開始發芽。另一名村民張貴指出，「今年乾旱時澆了無數次水，玉米好不容易活過來，現在又被大雨泡壞。」

根據河南省氣象台監測數據顯示，9月16日以來，該省平均降水量達221.4毫米，較常年同期偏多3.5倍。除河南，河北、山西、陝西、山東等地也受持續陰雨影響。多地農戶反映，地面過濕導致機械陷泥動彈不得，履帶式收割機價格高昂、數量稀少，人工收穫效率低下。

河南駐馬店種糧大戶焦二龍表示，他的200畝花生已有三成在地裡發芽腐爛，「剩下的七成若再不晴，就算收回去也會發霉」。因缺乏烘乾設備，多數農戶只能低價將「濕糧」賣給糧商。

中國農業大學教授鄭大瑋強調，北方長年以防旱為主，排水系統普遍薄弱，極端氣候下易成災，「今後應改採起壟種植與晚播品種策略，提升農業在旱澇交替氣候中的生產韌性。」