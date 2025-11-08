　
地方焦點

鳳凰颱風逼近！台電台南區處超前部署　變電所架防水閘門沙包到位

▲台電台南區處因應鳳凰颱風提前部署，進行樹修與配電巡檢。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鳳凰颱風可能帶來強風豪雨，台電台南區處全面強化各項備戰措施，從樹修、礙洗到變電所防水工程皆已完成超前部署，力求降低颱風期間因強風落樹、淹水或外物干擾造成的停電風險。

台電表示，針對易受瞬間強陣風影響的區域，已加強日常巡視並進行樹木修剪及障礙清除，避免枝幹碰觸線路或引發電桿傾倒。同時也針對台南境內各變電所完成巡視，特別是位處運河、安順等低漥地區的設備，已架設防水閘門、放置沙包並完成抽水機測試，提前因應暴雨淹水風險。

台電台南區處提醒，民眾也應及早做好防颱準備，尤其是設有配電場所的用戶，更要強化防水措施；抽水站等不可停電單位，應提前準備發電機或不斷電設備。過往颱風期間，常有看板、懸掛物或樹枝遭強風吹落擊中配電設備，形成停電，或因大樓地下配電室淹水造成搶修困難，因此呼籲住戶務必落實修剪樹枝、固定招牌及防範地下室淹水。

台電也指出，配電自動化系統能即時監測主要線路是否異常，若家戶與附近住戶同時停電，系統會主動偵測並派員搶修，民眾無需急著通報。至於零星停電，可使用「台灣電力APP」或台電官網「颱風停復電資訊」專區通報，亦可撥打1911客服專線或台南區處06-2160121查詢。

針對颱風後的停電事故，台電將依「變電所→主幹線→分歧線→變壓器」的順序逐步復電，並優先處理火車站、高鐵站、醫院、應變中心、自來水與抽水站及通信設施等重要公用設施。台電強調，搶修進度仍會受風雨強度、道路通行及停電影響範圍左右，希望民眾理解並配合。

