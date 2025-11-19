北韓駭客秘密派遣海外！一有脫北念頭「就地處決」 恐怖內幕曝

▲北韓駭客在外遭受嚴格控管，一旦被發現有脫北念頭，恐被現地處決。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓遭到國際制裁後，外匯收入大幅減少，因此開始培養大量IT人才，作為駭客在海外賺取非法收入。而熟稔北韓駭客海外活動的消息人士則透露，北韓當局對派遣至國外的IT工作者制定嚴苛規範，甚至明訂只要發現企圖脫逃者，現場指揮官可「立即處決」，事後再向政府報告即可，凸顯金正恩政權對這些「數位奴隸」的殘酷控制手段。

《每日北韓》透過多重消息管道調查北韓IT工作者的實際活動狀態、組織架構以及教育體制。根據報導，北韓政權會徹底隱瞞將這些駭客派往國外的事實，同時高強度地對外派駭客進行思想統治與監視行動，並透過他們完成賺取外匯與網路攻擊的任務。

這些IT人員被迫在中國東北遼寧省、吉林省、俄羅斯海參崴、柬埔寨、寮國、越南、埃及、安哥拉以及利比亞等地區秘密活動。

消息來源指出，這些IT駭客採用偽造身分進行滲透，主要任務涵蓋「蒐集軍事經濟核心情報、干擾敵國網路系統以及入侵攻擊加密貨幣交易所」。今年1月更傳出北韓下達新指令，將美國、南韓、日本、英國、德國列為「主要攻擊目標」。

根據調查，北韓IT部隊組織架構複雜，分屬勞動黨直屬機構、軍偵察總局、國家保衛部等不同單位。其中黨直屬121局管轄約500名人員，專門負責在中國、俄羅斯、東南亞地區執行金融駭客攻擊及加密貨幣竊取的任務。

這些駭客以5到10人小組模式運作，任務細分為金融攻擊、軍情蒐集等專業領域，目的是規避國際制裁取得外匯，同時削弱敵對國家防禦能力。

更令人震驚的是，這些海外IT人員的日常生活受到全面監控，完全喪失行動自由。為防止他們脫北，平壤當局下令，主管可以在海外現場處決企圖脫北的工程師，更以家族連坐方式進行恐嚇。派遣人員必須與監視員同行，通訊完全受到管制。

任務結束後，這些人員會被強制遣返接受「再教育」，若在任務期間出現失誤或違規行為，不僅本人禁止再次派遣，家屬也將承受不利後果。派遣前，當局會進行密集思想教育，灌輸金日成、金正日主義，並反覆訓練資訊保密技巧。

人權專家痛批，北韓強迫IT人員執行危險任務，違抗則處罰家屬的作法，已構成嚴重人權侵犯。「脫逃者可立即處決」的規定更是對國際人權準則的根本否定，屬於「國家恣意殺害」行為。