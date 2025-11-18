桃園婦幼局發表《汽車安全座椅宣導影片》　期安全從小坐起

▲桃園婦幼局發表《汽車安全座椅宣導影片》。（圖／婦幼局提供）

記者楊淑媛／桃園報

隨著親子旅遊與日常接送需求增加，汽車成為幼兒最常接觸的交通運具，但兒童乘車安全卻未獲足夠重視。桃園市政府婦幼發展局攜手靖娟兒童安全文教基金會，18日發表共同製作的《汽車安全座椅宣導影片》，期以專業觀點與實務示範，幫助家長正確挑選與安裝安全座椅，攜手守護孩子的第一哩路。

婦幼發展局杜慈容局長表示：「市府長期關注兒童安全議題，孩子的安全不能等待，此次委託靖娟基金會製作汽車安全座椅宣導影片，希望能讓正確觀念深入每個家庭，並將在桃園全區親子館與衛生所電視牆持續輪播，讓安全成為桃園親子生活的一部分。」

靖娟基金會許雅荏執行長表示：「根據美國高速公路交通安全局資料，未乘坐安全座椅的兒童死亡率是乘坐者的8倍。事故中常見的『甩鞭效應』會造成嬰幼兒頸部與頭部嚴重傷害。因此，安全座椅不是只是法律要求，而是保護孩子生命最直接的方式。本次透過宣導影片，希望讓家長除了『買對』，更能真正『用對』，把安全座椅成為每天出門前的標準動作。」

該宣導影片亦同步上架至多個線上平台，包括桃園市育兒資源網、婦幼發展局粉絲專頁與靖娟基金會社群平台（Facebook、YouTube）。民眾除了可線上觀看，也可參與問卷填答抽獎活動，且有機會獲得實用育兒好禮，一起為孩子打造更安全的乘車環境。