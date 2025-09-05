　
地方 地方焦點

嘉義家畜所推動「獸鋏淨空嘉園專案」 三昧堂布袋戲版宣導禁用

▲▼ 三昧堂精工戲偶化身守護動物代言人，禁用獸鋏宣導影片超吸睛 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 三昧堂精工戲偶化身守護動物代言人，禁用獸鋏宣導影片超吸睛 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為杜絕山豬吊、捕獸鋏對動物造成永久性傷害，嘉義縣家畜疾病防治所(家畜所)積極推行「獸鋏淨空嘉園專案」，與三昧堂創意木偶團隊合作拍攝「偶愛嘉，不要鋏」布袋戲版宣導影片，以創新方式宣導禁用獸鋏陷阱，今4日在縣府中庭舉辦首映會，氣氛熱鬧。

▲▼ 三昧堂精工戲偶化身守護動物代言人，禁用獸鋏宣導影片超吸睛 。（圖／嘉義縣政府提供）

家畜所109年首推「獸鋏淨空嘉園專案」，與山友與動保團體合作查獲捕獸鋏與山豬吊超過上百具，今年更與嘉義在地三昧堂合作拍攝「偶愛嘉，不要鋏」布袋戲版宣導影片，用生動畫面傳遞愛護動物理念。

短片由三昧堂團長嚴仁鴻編寫劇本，劇中主角公孫長歌可與動物交流溝通，當山上動物們遭受非法捕捉陷阱受傷時，由主角緊急救援，全劇以創意方式將獸鋏及山豬吊宣導帶入劇情中。

▲▼ 三昧堂精工戲偶化身守護動物代言人，禁用獸鋏宣導影片超吸睛 。（圖／嘉義縣政府提供）

首映會邀請三昧堂操偶師操作公孫長歌與神醫墨浪等精工布袋戲偶，家畜所在現場架設捕獸鋏及山豬吊陷阱體驗區，讓觀眾見識器械殺傷力，也指導民眾發現動物誤中陷阱時的通報處置方式。

山友廖信蒼表示，山區9成以上犬隻因山豬吊造成肢體殘廢，近年與家畜所合作解救不少動物，但違法設置捕獸鋏與山豬吊情形仍然嚴重，仍需大力宣導禁用。

▲▼ 三昧堂精工戲偶化身守護動物代言人，禁用獸鋏宣導影片超吸睛 。（圖／嘉義縣政府提供）

家畜所長林珮如表示，今年截至8月底動物因獸鋏受傷案件約40件，佔總體救援案件的13.11％，民眾違法設置狀況仍嚴重。

依動物保護法規定，非法使用山豬吊與捕獸鋏捕抓動物可開罰1萬5,000元至7萬5,000元，如造成動物死亡或肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，最重可處2年有期徒刑併科200萬元罰金；如造成保育類野生動物死亡，依野生動物保育法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬至100萬罰金。

農業處長許彰敏表示，民眾若使用山豬吊、捕獸鋏等器具，不僅違法，還會危害到動物的生存空間，如發現山豬吊與捕獸鋏，請遵循「拍照錄影」、「定位」與「撥打1959」通報3步驟，縣府將盡速派員前往處置，積極查辦依法嚴懲。

▲▼ 三昧堂精工戲偶化身守護動物代言人，禁用獸鋏宣導影片超吸睛 。（圖／嘉義縣政府提供）

近年嘉義太保房價表現驚人，即便遇上限貸令、關稅、台積電赴美投資等利空，交易量大減，但一路走來房價並未下滑。根據內政部實價登錄資訊，位於高鐵嘉義站前、去年底完工交屋的「高鐵國際城」，今年7月才有一筆交易紀錄，以單坪37.74萬、總價1080萬元售出，對比近4年前總價，漲了479萬元，創下嘉義縣新屋轉售每坪單價新高。

