地方 地方焦點

桃園婦幼局走讀馬祖女路　跨縣市連江攜手推進婦女福利

▲桃園婦幼局走讀馬祖女路

▲桃園婦幼局走讀馬祖女路，跨縣市連江攜手推進婦女福利。（圖／婦幼局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為深化婦女福利服務與促進跨區合作，桃園市政府婦幼局局長杜慈容率領局內主管及桃園婦女團體幹部，11、12日兩天前往連江縣參訪馬祖女路暨婦女業務研習活動，期以研習與走讀，串連政策交流與在地文化，拓展跨縣市婦女發展合作網絡。

杜慈容表示，婦女政策推動不能只靠政府單向努力，更需要在地婦女團體的共創與回饋。來到馬祖，不只是交流，更是學習。透過跨縣市的合作，讓婦女的聲音被更多人聽見。

而桃園與馬祖具歷史與情感的深厚連結，此次行動既是政策交流、也是文化互鑒，期與連江縣政府民政社會處曾玉花處長及在地婦團交流；以女路連結歷史文化與政策實踐。

▲桃園婦幼局走讀馬祖女路

曾處長亦表示連江與桃園為姊妹市，感謝杜局長率領婦團領導人到馬祖交流，期待以女路為媒介，讓地方文化、女性故事與公共政策相互加乘，為後續的跨縣市合作奠定長期平台。

走讀路線有：北竿馬祖播音站、梅石特約茶室、民俗文物館、馬祖境天后宮、金板境天后宮、北竿女帥宮等重要場域；並由在地夥伴彭雅倫藝術家、朱金寶先生、王雲萍女士分別導覽解說，透過女性生命史與文化脈絡的交織，呈現馬祖婦女在傳統與現代之間的生活軌跡與社會貢獻。

09/10 全台詐欺最新數據

桃園婦幼局走讀馬祖女路　跨縣市連江攜手推進婦女福利

